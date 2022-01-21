Клопп: "Мартинелли — выдающийся игрок"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил нападающего "Арсенала" Габриэля Мартинелли после выхода в финал Кубка Лиги.

Одержав победу 0:2 на "Эмирейтс" благодаря дублю Диогу Жоты, "Ливерпуль" уверенно вышел в финал Кубка Лиги, где теперь сразится с "Челси".



Вообще, "Арсенал" показал очень слабую игру в атаке. Если кто-то у "канониров" и старался, то это Мартинелли, который был напорист и не боялся рисковать, создав немало проблем Тренту Александер-Арнольду на фланге. Своими действиями 20-летний бразилец привлек внимание Клоппа.



"Кстати, Мартинелли — каждый должен запомнить это имя, потому что он выдающийся игрок", — сообщил Клопп Sky Sports.