Клопп: "Мартинелли — выдающийся игрок"

Габриэль Мартинелли Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил нападающего "Арсенала" Габриэля Мартинелли после выхода в финал Кубка Лиги.

Одержав победу 0:2 на "Эмирейтс" благодаря дублю Диогу Жоты, "Ливерпуль" уверенно вышел в финал Кубка Лиги, где теперь сразится с "Челси".

Вообще, "Арсенал" показал очень слабую игру в атаке. Если кто-то у "канониров" и старался, то это Мартинелли, который был напорист и не боялся рисковать, создав немало проблем Тренту Александер-Арнольду на фланге. Своими действиями 20-летний бразилец привлек внимание Клоппа.

"Кстати, Мартинелли — каждый должен запомнить это имя, потому что он выдающийся игрок", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Арсенал, Клопп, Кубок Лиги, Ливерпуль, Мартинелли

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2022 11:00

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  1. englandonelove 21.01.2022 11:22 # englandonelove
    Хорошо по пустым бьет , мимо...

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  2. shakur 21.01.2022 11:16 # shakur
    Растёт замена Мане

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  3. lfc-krr 21.01.2022 11:07 # lfc-krr
    Да, бразил сильно напрягал ТАА на фланге. Хорош, 10ку положит

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