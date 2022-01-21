Хендерсон согласился не уходить из МЮ в январе
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон отбросил мысли о смене клуба в январе.
Из-за травмы и коронавирусной болезни на старте сезона Хендерсон дал фору Давиду Де Хеа, и тот вновь утвердился безоговорочно первым номером "Юнайтед".
В этом сезоне Дин провел только два матча, ранее зимой попросив наставника "красных дьяволов" Ральфа Рангника отпустить его из клуба ради игровой практики.
Рангник уже сказал, что не хочет терять Хендерсона в январе, и Дин поддался уговорам Рангника, согласившись отложить решение насчет своего будущего до конца сезона.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Хендерсон попытается навязать конкуренцию Де Хеа в остатке сезона, а дальше будет действовать по ситуации.
Добавим, что в предыдущие недели 24-летнего англичанина сватали в "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Аякс".
21.01.2022 10:00
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