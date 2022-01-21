Клопп: "Жота превратился в игрока мирового уровня"

Диогу Жота Главный тренер "Ливерпуля" назвал своего нападающего Диогу Жоту "игроком мирового уровня" после выхода в финал Кубка Лиги.

Именно Жота забил оба гола в победном для "Ливерпуля" полуфинальном матче Кубка Лиги против "Арсенала" в четверг вечером, успокоив разговоры об отсутствии Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Таким образом, на счету Диогу уже 14 голов в этом сезоне за "красных" при 22 выходах в старте, и Клопп восхищается, что обладает таким классным игроком, шагнувшим в своем развитии после перехода из "Вулверхэмптона".

"Вау, он действительно в огне. Когда он переходил к нам, мы были уверены, что он будет очень полезен для нас. Его характер и мастерство — те причины, почему мы его купили".

"Он так играл за "Вулверхэмптон", такие рывки совершал, так отрабатывал в обороне, и он всегда мог сотворить нечто, вызывающее восторг".

"С момента перехода сюда он сделал еще один шаг и превратился в игрока действительно мирового уровня. Он проявил себя не только сегодня вечером".

"Да, он забил два гола, но он был очень важен для нашей игры. Его набор навыков вызывает восторг, и он в хорошей физической форме. Пускай так будет и дальше", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Арсенал, Жота, Клопп, Кубок Лиги, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 640

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shakur 21.01.2022 09:45 # shakur
    Лучший португалец в АПЛ

    (ответить)

  2. true-manc 21.01.2022 09:27 # true-manc
    Это неправда

    (ответить)

  3. lfc-krr 21.01.2022 09:11 # lfc-krr
    Крутой паря. Такой английский джентельмен от Португалии.
    Техничный, командный и умный игрок. При этом без португальских недостатков в виде крысиных и грязных поступков, ныряния и нытья на поле.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: