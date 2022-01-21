Клопп: "Жота превратился в игрока мирового уровня"

Главный тренер "Ливерпуля" назвал своего нападающего Диогу Жоту "игроком мирового уровня" после выхода в финал Кубка Лиги.

Именно Жота забил оба гола в победном для "Ливерпуля" полуфинальном матче Кубка Лиги против "Арсенала" в четверг вечером, успокоив разговоры об отсутствии Мохамеда Салаха и Садио Мане.



Таким образом, на счету Диогу уже 14 голов в этом сезоне за "красных" при 22 выходах в старте, и Клопп восхищается, что обладает таким классным игроком, шагнувшим в своем развитии после перехода из "Вулверхэмптона".



"Вау, он действительно в огне. Когда он переходил к нам, мы были уверены, что он будет очень полезен для нас. Его характер и мастерство — те причины, почему мы его купили".



"Он так играл за "Вулверхэмптон", такие рывки совершал, так отрабатывал в обороне, и он всегда мог сотворить нечто, вызывающее восторг".



"С момента перехода сюда он сделал еще один шаг и превратился в игрока действительно мирового уровня. Он проявил себя не только сегодня вечером".



"Да, он забил два гола, но он был очень важен для нашей игры. Его набор навыков вызывает восторг, и он в хорошей физической форме. Пускай так будет и дальше", — цитирует Клоппа Daily Mail.