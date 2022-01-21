"Аль-Хиляль" готов платить Обамеянгу 350 тыс. фунтов в неделю

У "Арсенала" появился еще один вариант, чтобы пристроить нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга. Готовность забрать опального игрока выразил "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Аль-Наср", другой саудовский клуб, выдвинул "Арсеналу" предложение об аренде Обамеянга с опцией выкупа.



По информации Sky Sports, свои запросы насчет 32-летнего игрока сборной Габона также сделали ПСЖ, "Ювентус" и "Милан".



Очередным претендентом на Обамеянга стал "Аль-Хиляль", возглавляемый бывшим наставником "Монако" Леонарду Жардимом.



Как и "Аль-Наср", "Аль-Хиляль" хочет арендовать Пьер-Эмерика до конца сезона с опцией выкупа, но при этом готов полностью взять на себя зарплату африканца в размере 350 тысяч фунтов в неделю.



Как сообщает Daily Mail, такое предложение с полным покрытием зарплаты Обамеянга выглядит очень привлекательно для "канониров". В ближайшие дни Пьер-Эмерик встретится со своими агентами, чтобы обсудить возможный переезд на Ближний Восток.