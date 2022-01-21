ПСЖ обсуждает аренду Ндомбеле

ПСЖ обсуждает аренду полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле до конца сезона.

Ранее в январе главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте договорился с боссами своего клуба избавиться от Ндомбеле, который был отстранен от тренировок и матчей лондонской команды.



Танги сватают в различные клубы Испании и Италии, однако в данный момент 25-летний игрок сборной Франции ближе всего к возвращению на родину.



Как сообщает The Guardian, прямо сейчас "Тоттенхэм" и ПСЖ обсуждают пропорции, в которых они собираются выплачивать зарплату Ндомбеле. Кроме того, гранд Лиги 1 может получить опцию выкупа Танги.



Если это трансфер состоится, то Ндомбеле воссоединится с наставником ПСЖ Маурисио Почеттино, который и купил его в "Тоттенхэм" из "Лиона" за 63 миллиона фунтов в июле 2019.