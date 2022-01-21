Льорис согласовал новый контракт с "Тоттенхэмом" до 2024 года
Голкипер Уго Льорис согласился продлить свое пребывание в "Тоттенхэме" до 2024 года.
Когда Антонио Коне возглавил "Тоттенхэм" в ноябре, сразу же появились слухи, что итальянский тренер собирается обзавестись новым первым номером.
Контракт Льориса должен был истечь в конце этого сезона, однако теперь "шпорам" не придется искать замену своему капитану.
И хотя это пока не подтверждено официально, BBC и Sky Sports в один голос утверждают, что 35-летний француз уже заключил с лондонским клубом новый контракт на два года.
Льорис защищает ворота "Тоттенхэма" после своего перехода из "Лиона" в 2012 году. За это время Уго провел 318 матчей в Премьер-Лиге, включая 112 без пропущенных голов.
21.01.2022 06:00
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