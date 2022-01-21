Жота вывел "Ливерпуль" в финал Кубка Лиги

Диогу Жота Дубль Диогу Жоты позволил "Ливерпулю" победить на выезде "Арсенал" со счетом 0:2 и выйти в финал Кубка Лиги на "Челси".

"Канониры" просто доминировали над соперником в начале матча, но этот натиск увенчался лишь ударом Александра Лакасетта со штрафного в перекладину.

На 13-й минуте "красные" впервые показали зубы. После подачи углового Фабиньо сделал скидку на Жоэля Матипа, а тот ногой поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Гости успокоили игру, а на 19-й минуте открыли счет. Диогу Жота проявил инициативу, сместившись вдоль границы штрафной площади и пробив низом в противоход Аарону Рамсдейлу — 0:1.

В остатке первого тайма "Арсенал" ничего вразумительного не показал. "Ливерпуль", даже если не контролировал игру, не позволял сопернику создавать моменты.

Второй тайм начался с того, что Лакасетт отметился ударом над перекладиной ворот "красных", на что Кейд Гордон ответил той же любезностью, простив "канониров" из центра штрафной.

На 59-й минуте гости едва не удвоили счет. Вышедший на замену Ибраима Конате пробил головой в основание штанги после навеса от углового флажка.

После перерыва игра была достаточно открытой, но "Ливерпуль" атаковал на порядок лучше, в итоге удвоив счет на 77-й минуте. Трент Александер-Арнольд выполнил заброс на Жоту, который грудью сделал скидку себе на ход, а затем перебросил мяч через Рамсдейла — 0:2.

На этом игра закончилась. Более того, на последней минуте основного времени вышедший на замену у хозяев Томас Партей схлопотал вторую желтую карточку за грубый фол против Фабиньо в середине поля.

"Арсенал" проявил характер вдесятером на "Энфилде" и обнадеживающе начал домашний матч, однако "Ливерпуль" показал, что все-таки является более целостной и крепкой командой, несмотря на отсутствие двух ведущих нападающих.

"Арсенал" — "Ливерпуль" — 0:2 (0:1) по сумме двух матчей — 0:2

Голы: Жота 19, 77.

"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни, Локонга, Эдегор, Сака, Смит-Роу (Партей 74), Мартинелли, Лакасетт (Нкетиа 74).

"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Матип (Конате 45), Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер 75), Фабиньо, Джонс, Гордон (Минамино 63), Фирмино (Уильямс 84), Жота.

Предупреждения: Томиясу, Лакасетт, Партей — Конате, Джонс, Минамино.

Удаление: Партей 90.


Метки Арсенал, Кубок Лиги, Ливерпуль, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2022 00:40

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Последние комментарии:




  1. dexter 21.01.2022 00:46 # dexter
    Ну шо защеканси, ждем вас на Уэмбли.

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  2. high-malvern 21.01.2022 00:46 # high-malvern
    Арсенал с таким футболом - лютое говно.

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  3. superperez101 21.01.2022 00:45 # superperez101
    ляказет на оранжевой арточкее
    партей удалился
    мартинелли влетел в келлехера

    напор есть мозгов ноль
    с наскока хотели взять что в первом тайме что во втором
    а дальше все, хотя казалось бы молодняк и сил должно быть дохера

    колбаса просто на классе

    Жота - Бог
    слава яйцам что не купили тогда вернера
    вот же пронесло

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  4. yxaxaxaxaxa 21.01.2022 00:45 # yxaxaxaxaxa
    не будь Ливерпуля Клоппа , многие так бы и не увидели настоящего футбола в своей жизни , это вам не говно-така ссаная где играет одна команда в минифутбол какой-то

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  5. roberto-89 21.01.2022 00:45 # roberto-89
    Пенсов смыло мочой пхеехехехехехехехеехеззеехехехехехехехехееххе

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  6. brown-ale 21.01.2022 00:45 # brown-ale
    Если Влахович видел игру, Арсеналу его не видать как своих ушей.

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  7. unclearness 21.01.2022 00:45 # unclearness
    Тупо на класе раскатали
    Пока одного старания не хватает
    Теперь вся концентрация на что бы зацепится за топ4

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  8. explosion 21.01.2022 00:44 # explosion
    Очевидно, что генитальный физрук слил ненужный кубок ротатору для концентрации на 4ой строчке, ведь всем известно, что 4 место - это трофей.

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  9. purman30 21.01.2022 00:42 # purman30
    Полная доминация ну или деменция Артеты)

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  10. explosion 21.01.2022 00:42 # explosion
    Бедные покерята, только появился шанс, совсем мизерный, но шанс, так они массово вылезли из под шконки и начали дружно тявкать, но нет, опять обоссаны и всё, во остаётся - это радоваться чужим поражениям. Интересно, за кого гейгунеры будут в финале?

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  11. redwhitegun 21.01.2022 00:42 # redwhitegun
    Мартинелли был хорош, отлично цеплялся за мяч, но на этом все. Моментов совсем нет, игры нет... На одних длинных забросах далеко не уедешь. Ливерпуль был лучше во всем, удачи в финале...

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  12. felix-the-cat 21.01.2022 00:41 # felix-the-cat
    Кокококо основа будет вам писта кокококо выебем колбасу кококо

    Сосите петухи ебучие основой отсосали без шансов полуоснове колбасы)) был бы Мане и салах штатные бы 4,5:0 были бы))

    Пенсы до встречи

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  13. reams 21.01.2022 00:40 # reams
    подарили залупульцам их главный кубок, сжалились канониры над убогими, до чего великий клуб этот наш Арсенал

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  14. suddenly 21.01.2022 00:40 # suddenly
    Парти поставил в букмекерской конторе на то, что выйдет с замены и получит красную карточку

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