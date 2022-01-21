Жота вывел "Ливерпуль" в финал Кубка Лиги
Дубль Диогу Жоты позволил "Ливерпулю" победить на выезде "Арсенал" со счетом 0:2 и выйти в финал Кубка Лиги на "Челси".
"Канониры" просто доминировали над соперником в начале матча, но этот натиск увенчался лишь ударом Александра Лакасетта со штрафного в перекладину.
На 13-й минуте "красные" впервые показали зубы. После подачи углового Фабиньо сделал скидку на Жоэля Матипа, а тот ногой поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
Гости успокоили игру, а на 19-й минуте открыли счет. Диогу Жота проявил инициативу, сместившись вдоль границы штрафной площади и пробив низом в противоход Аарону Рамсдейлу — 0:1.
В остатке первого тайма "Арсенал" ничего вразумительного не показал. "Ливерпуль", даже если не контролировал игру, не позволял сопернику создавать моменты.
Второй тайм начался с того, что Лакасетт отметился ударом над перекладиной ворот "красных", на что Кейд Гордон ответил той же любезностью, простив "канониров" из центра штрафной.
На 59-й минуте гости едва не удвоили счет. Вышедший на замену Ибраима Конате пробил головой в основание штанги после навеса от углового флажка.
После перерыва игра была достаточно открытой, но "Ливерпуль" атаковал на порядок лучше, в итоге удвоив счет на 77-й минуте. Трент Александер-Арнольд выполнил заброс на Жоту, который грудью сделал скидку себе на ход, а затем перебросил мяч через Рамсдейла — 0:2.
На этом игра закончилась. Более того, на последней минуте основного времени вышедший на замену у хозяев Томас Партей схлопотал вторую желтую карточку за грубый фол против Фабиньо в середине поля.
"Арсенал" проявил характер вдесятером на "Энфилде" и обнадеживающе начал домашний матч, однако "Ливерпуль" показал, что все-таки является более целостной и крепкой командой, несмотря на отсутствие двух ведущих нападающих.
"Арсенал" — "Ливерпуль" — 0:2 (0:1) по сумме двух матчей — 0:2
Голы: Жота 19, 77.
"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни, Локонга, Эдегор, Сака, Смит-Роу (Партей 74), Мартинелли, Лакасетт (Нкетиа 74).
"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Матип (Конате 45), Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер 75), Фабиньо, Джонс, Гордон (Минамино 63), Фирмино (Уильямс 84), Жота.
Предупреждения: Томиясу, Лакасетт, Партей — Конате, Джонс, Минамино.
Удаление: Партей 90.
21.01.2022 00:40
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Последние комментарии:
Ну шо защеканси, ждем вас на Уэмбли.
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Арсенал с таким футболом - лютое говно.
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ляказет на оранжевой арточкее
партей удалился
мартинелли влетел в келлехера
напор есть мозгов ноль
с наскока хотели взять что в первом тайме что во втором
а дальше все, хотя казалось бы молодняк и сил должно быть дохера
колбаса просто на классе
Жота - Бог
слава яйцам что не купили тогда вернера
вот же пронесло
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не будь Ливерпуля Клоппа , многие так бы и не увидели настоящего футбола в своей жизни , это вам не говно-така ссаная где играет одна команда в минифутбол какой-то
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Пенсов смыло мочой пхеехехехехехехехеехеззеехехехехехехехехееххе
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Если Влахович видел игру, Арсеналу его не видать как своих ушей.
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Тупо на класе раскатали
Пока одного старания не хватает
Теперь вся концентрация на что бы зацепится за топ4
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Очевидно, что генитальный физрук слил ненужный кубок ротатору для концентрации на 4ой строчке, ведь всем известно, что 4 место - это трофей.
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Полная доминация ну или деменция Артеты)
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Бедные покерята, только появился шанс, совсем мизерный, но шанс, так они массово вылезли из под шконки и начали дружно тявкать, но нет, опять обоссаны и всё, во остаётся - это радоваться чужим поражениям. Интересно, за кого гейгунеры будут в финале?
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Мартинелли был хорош, отлично цеплялся за мяч, но на этом все. Моментов совсем нет, игры нет... На одних длинных забросах далеко не уедешь. Ливерпуль был лучше во всем, удачи в финале...
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Кокококо основа будет вам писта кокококо выебем колбасу кококо
Сосите петухи ебучие основой отсосали без шансов полуоснове колбасы)) был бы Мане и салах штатные бы 4,5:0 были бы))
Пенсы до встречи
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подарили залупульцам их главный кубок, сжалились канониры над убогими, до чего великий клуб этот наш Арсенал
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Парти поставил в букмекерской конторе на то, что выйдет с замены и получит красную карточку
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