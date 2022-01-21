Жота вывел "Ливерпуль" в финал Кубка Лиги

Дубль Диогу Жоты позволил "Ливерпулю" победить на выезде "Арсенал" со счетом 0:2 и выйти в финал Кубка Лиги на "Челси".

"Канониры" просто доминировали над соперником в начале матча, но этот натиск увенчался лишь ударом Александра Лакасетта со штрафного в перекладину.



На 13-й минуте "красные" впервые показали зубы. После подачи углового Фабиньо сделал скидку на Жоэля Матипа, а тот ногой поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



Гости успокоили игру, а на 19-й минуте открыли счет. Диогу Жота проявил инициативу, сместившись вдоль границы штрафной площади и пробив низом в противоход Аарону Рамсдейлу — 0:1.



В остатке первого тайма "Арсенал" ничего вразумительного не показал. "Ливерпуль", даже если не контролировал игру, не позволял сопернику создавать моменты.



Второй тайм начался с того, что Лакасетт отметился ударом над перекладиной ворот "красных", на что Кейд Гордон ответил той же любезностью, простив "канониров" из центра штрафной.



На 59-й минуте гости едва не удвоили счет. Вышедший на замену Ибраима Конате пробил головой в основание штанги после навеса от углового флажка.



После перерыва игра была достаточно открытой, но "Ливерпуль" атаковал на порядок лучше, в итоге удвоив счет на 77-й минуте. Трент Александер-Арнольд выполнил заброс на Жоту, который грудью сделал скидку себе на ход, а затем перебросил мяч через Рамсдейла — 0:2.



На этом игра закончилась. Более того, на последней минуте основного времени вышедший на замену у хозяев Томас Партей схлопотал вторую желтую карточку за грубый фол против Фабиньо в середине поля.



"Арсенал" проявил характер вдесятером на "Энфилде" и обнадеживающе начал домашний матч, однако "Ливерпуль" показал, что все-таки является более целостной и крепкой командой, несмотря на отсутствие двух ведущих нападающих.



"Арсенал" — "Ливерпуль" — 0:2 (0:1) по сумме двух матчей — 0:2



Голы: Жота 19, 77.



"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни, Локонга, Эдегор, Сака, Смит-Роу (Партей 74), Мартинелли, Лакасетт (Нкетиа 74).



"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Матип (Конате 45), Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер 75), Фабиньо, Джонс, Гордон (Минамино 63), Фирмино (Уильямс 84), Жота.



Предупреждения: Томиясу, Лакасетт, Партей — Конате, Джонс, Минамино.



Удаление: Партей 90.