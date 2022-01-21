Обамеянг: "Мое сердце абсолютно в порядке"
Нападающий Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заверил, что его сердце "абсолютно в порядке".
На текущей неделе Обамеянг досрочно вернулся из сборной Габона, не сыграв ни минуты на Кубке Африки.
32-летний футболист был отправлен домой после того, как в работе его сердца были обнаружены аномалии после перенесенной коронавирусной болезни.
Однако Обамеянг уверяет, что он здоров, а докторов посещает просто в качестве меры предосторожности.
"Привет, парни. Я вернулся в Лондон, чтобы пройти дополнительные обследования, и я очень рад сказать, что мое сердце абсолютно в порядке, а я абсолютно здоров!" — поведал Обамеянг в инстаграме.
Добавим, в данный момент "Арсенал" решает, принимать ли предложение "Аль-Насра" из Саудовской Аравии насчет аренды Пьер-Эмерика.
21.01.2022 00:05
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