Обамеянг: "Мое сердце абсолютно в порядке"

Нападающий Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заверил, что его сердце "абсолютно в порядке".

На текущей неделе Обамеянг досрочно вернулся из сборной Габона, не сыграв ни минуты на Кубке Африки.



32-летний футболист был отправлен домой после того, как в работе его сердца были обнаружены аномалии после перенесенной коронавирусной болезни.



Однако Обамеянг уверяет, что он здоров, а докторов посещает просто в качестве меры предосторожности.



"Привет, парни. Я вернулся в Лондон, чтобы пройти дополнительные обследования, и я очень рад сказать, что мое сердце абсолютно в порядке, а я абсолютно здоров!" — поведал Обамеянг в инстаграме.



Добавим, в данный момент "Арсенал" решает, принимать ли предложение "Аль-Насра" из Саудовской Аравии насчет аренды Пьер-Эмерика.