Обамеянг: "Мое сердце абсолютно в порядке"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заверил, что его сердце "абсолютно в порядке".

На текущей неделе Обамеянг досрочно вернулся из сборной Габона, не сыграв ни минуты на Кубке Африки.

32-летний футболист был отправлен домой после того, как в работе его сердца были обнаружены аномалии после перенесенной коронавирусной болезни.

Однако Обамеянг уверяет, что он здоров, а докторов посещает просто в качестве меры предосторожности.

"Привет, парни. Я вернулся в Лондон, чтобы пройти дополнительные обследования, и я очень рад сказать, что мое сердце абсолютно в порядке, а я абсолютно здоров!" — поведал Обамеянг в инстаграме.

Добавим, в данный момент "Арсенал" решает, принимать ли предложение "Аль-Насра" из Саудовской Аравии насчет аренды Пьер-Эмерика.


Метки Арсенал, Кубок Африки, Обамеянг, сборная Габона

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2022 00:05

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