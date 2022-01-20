Предложение "Тоттенхэма" в 15 млн. фунтов по Траоре отклонено

"Вулверхэмптон" отклонил предложение "Тоттенхэма" в 15 миллионов фунтов о покупке вингера Адамы Траоре.

Не сумев переманить Траоре прошлым летом, сейчас "Тоттенхэм" предпринял новую попытку. Главный тренер "шпор" Антонио Конте хочет превратить Адаму в вингбека.



"Вулверхэмптон" открыт к продаже Траоре, потому что Адама отказывается от продления своего контракта, истекающего через 18 месяцев, однако предложенная сумма в 15 млн. фунтов не устроила "волков".



The Telegraph утверждает, что клуб с "Молинью" отпустит 25-летнего игрока сборной Испании в январе только за 20 млн. фунтов.



Чтобы улучшить свое предложение, "Тоттенхэму", возможно, придется сперва избавиться от кого-нибудь из имеющихся игроков, но продавать вингера Стивена Бергвейна, героя матча против "Лестера", Конте не хочет.