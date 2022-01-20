"Арсенал" сделал предложение о покупке Мэтта Тернера

"Арсенал" сделал предложение о покупке голкипера "Нью-Инглэнд Революшн" и сборной США Мэтта Тернера.

Как сообщает ESPN со ссылкой на свой источник, предложенная "Арсеналом" сумма сопоставима с теми 5.5 млн. фунтов, в которые "Манчестер Сити" обошелся Зак Стеффен в 2019 году, но за счет бонусов стоимость Тернера может вырасти до 7.3 млн. фунтов.



Если сделка состоится, Тернеру будет отведена "значительная роль" в команде Микеля Артеты, потому что Мэтт планирует принять участие со своей сборной на ЧМ-2022 в Катаре.



По всей видимости, это означает, что 27-летний станет номером два в "Арсенале", заменив в этой роли Бернда Лено.



Лено, напомним, начинал этот сезон основным голкипером "канониров", но затем стал проигрывать конкуренцию Аарону Рамсдейлу. 29-летнего немца давно связывают с отъездом с "Эмирейтс", и очередным клубом, куда его сватают, стал "Ньюкасл".



Что касается Тернера, то он является "продуктом позднего созревания" и еще в 2016 году был без клуба. С тех пор карьера Мэтта идет только вверх, а в 2021 году он был признан лучшим голкипером МЛС и лучшим игроком матча всех звезд МЛС.



За свою сборную Тернер провел 13 матчей, все — в 2021 году. Мэтт помог американцам выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ, получив "Золотую перчатку" турнира.



