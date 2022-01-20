Салах и Роналду не попали в символическую сборную FIFA 22

Ни Мохамед Салах из "Ливерпуля", ни Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" не попали в символическую сборную мира FIFA 22.

Ранее в этом месяце EA Sports, компания-издатель популярного футбольного симулятора, опубликовала шорт-лист из 80 звездных игроков, предложив фанатам со всего мира собрать команду своей мечты.



В итоговую сборную попали 11 игроков с рейтингом от 93 до 98, и в глаза бросается отсутствие таких звезд, как Салах, Роналду, Неймар, Карим Бензема и Эрлинг Холанд.



Если говорить о представителямхПремьер-Лиги, то здесь таковыми являются Нголо Канте и Жоржиньо из "Челси", Кевин Де Брюйне, Рубен Диаш и Жоау Канселу из "Манчестер Сити".



Состав символической сборной FIFA 22



Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия)

Правый защитник: Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)

Центральный защитник: Маркиньос (ПСЖ, Бразилия)

Центральный защитник: Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Португалия)

Левый защитник: Жоау Канселу ("Манчестер Сити", Португалия)

Центральный полузащитник: Нголо Канте ("Челси", Франция)

Центральный полузащитник: Жоржиньо ("Челси", Италия)

Центральный полузащитник: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)

Нападающий: Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

Нападающий: Роберт Левандовски ("Бавария", Польша)

Нападающий: Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина)



