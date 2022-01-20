Салах и Роналду не попали в символическую сборную FIFA 22
Ни Мохамед Салах из "Ливерпуля", ни Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" не попали в символическую сборную мира FIFA 22.
Ранее в этом месяце EA Sports, компания-издатель популярного футбольного симулятора, опубликовала шорт-лист из 80 звездных игроков, предложив фанатам со всего мира собрать команду своей мечты.
В итоговую сборную попали 11 игроков с рейтингом от 93 до 98, и в глаза бросается отсутствие таких звезд, как Салах, Роналду, Неймар, Карим Бензема и Эрлинг Холанд.
Если говорить о представителямхПремьер-Лиги, то здесь таковыми являются Нголо Канте и Жоржиньо из "Челси", Кевин Де Брюйне, Рубен Диаш и Жоау Канселу из "Манчестер Сити".
Состав символической сборной FIFA 22
Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия)
Правый защитник: Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
Центральный защитник: Маркиньос (ПСЖ, Бразилия)
Центральный защитник: Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Португалия)
Левый защитник: Жоау Канселу ("Манчестер Сити", Португалия)
Центральный полузащитник: Нголо Канте ("Челси", Франция)
Центральный полузащитник: Жоржиньо ("Челси", Италия)
Центральный полузащитник: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)
Нападающий: Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
Нападающий: Роберт Левандовски ("Бавария", Польша)
Нападающий: Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина)
20.01.2022 21:00
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Последние комментарии:
Месси - 1 гол в любительской лиге за полгода. У - уровень. Блять как же они уже с ним и Роном заебали.
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У Жоржиньо 97 это число пазов назад и на вратаря за один матч?
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сосолах реально самая большая переоцененка в апл а может и в футболе...
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Роналду или Салах будут 12 игроком.
Ну, Роналду на 99,228%
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> Центральный защитник: Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Португалия)
> Левый защитник: Жоау Канселу ("Манчестер Сити", Португалия)
> Центральный полузащитник: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)
КОРОЛИ!!!
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У Левы хоть играбельная карточка будет? Или опять скорость 80 сделали?
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Глоры составляли. Месси будут включать в такие сборные, даже когда он завершит карьеру.
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сосолах хоть куда-то вообще попадает?))))
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Нахоой эту пое6ень постить? ПаРаша е6учая а не сборная
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мбоппе с долларумой убрать и будет самая адекватная сборная.
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что тут делает 4 игрока псж
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Ну хоть тут очкастая дура не успела наротировать)
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