Салах и Роналду не попали в символическую сборную FIFA 22

Символическая сборная FIFA 22 Ни Мохамед Салах из "Ливерпуля", ни Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" не попали в символическую сборную мира FIFA 22.

Ранее в этом месяце EA Sports, компания-издатель популярного футбольного симулятора, опубликовала шорт-лист из 80 звездных игроков, предложив фанатам со всего мира собрать команду своей мечты.

В итоговую сборную попали 11 игроков с рейтингом от 93 до 98, и в глаза бросается отсутствие таких звезд, как Салах, Роналду, Неймар, Карим Бензема и Эрлинг Холанд.

Если говорить о представителямхПремьер-Лиги, то здесь таковыми являются Нголо Канте и Жоржиньо из "Челси", Кевин Де Брюйне, Рубен Диаш и Жоау Канселу из "Манчестер Сити".

Состав символической сборной FIFA 22

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия)
Правый защитник: Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
Центральный защитник: Маркиньос (ПСЖ, Бразилия)
Центральный защитник: Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Португалия)
Левый защитник: Жоау Канселу ("Манчестер Сити", Португалия)
Центральный полузащитник: Нголо Канте ("Челси", Франция)
Центральный полузащитник: Жоржиньо ("Челси", Италия)
Центральный полузащитник: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)
Нападающий: Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
Нападающий: Роберт Левандовски ("Бавария", Польша)
Нападающий: Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина)

Символическая сборная FIFA 22


Метки награды

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 843

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 20.01.2022 21:24 # vyrentz
    Месси - 1 гол в любительской лиге за полгода. У - уровень. Блять как же они уже с ним и Роном заебали.

    (ответить)

  2. chebrec 20.01.2022 21:21 # chebrec
    У Жоржиньо 97 это число пазов назад и на вратаря за один матч?

    (ответить)

  3. bezviz 20.01.2022 21:21 # bezviz
    сосолах реально самая большая переоцененка в апл а может и в футболе...

    (ответить)

  4. farot 20.01.2022 21:20 # farot
    Роналду или Салах будут 12 игроком.
    Ну, Роналду на 99,228%

    (ответить)

  5. true-manc 20.01.2022 21:18 # true-manc
    > Центральный защитник: Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Португалия)
    > Левый защитник: Жоау Канселу ("Манчестер Сити", Португалия)
    > Центральный полузащитник: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  6. true-manc 20.01.2022 21:17 # true-manc
    У Левы хоть играбельная карточка будет? Или опять скорость 80 сделали?

    (ответить)

  7. brown-ale 20.01.2022 21:16 # brown-ale
    Глоры составляли. Месси будут включать в такие сборные, даже когда он завершит карьеру.

    (ответить)

  8. bezviz 20.01.2022 21:15 # bezviz
    сосолах хоть куда-то вообще попадает?))))

    (ответить)

  9. electric 20.01.2022 21:14 # electric
    Нахоой эту пое6ень постить? ПаРаша е6учая а не сборная

    (ответить)

  10. jirrort 20.01.2022 21:08 # jirrort
    мбоппе с долларумой убрать и будет самая адекватная сборная.

    (ответить)

  11. dallaslp 20.01.2022 21:08 # dallaslp
    что тут делает 4 игрока псж

    (ответить)

  12. gucman 20.01.2022 21:05 # gucman
    Ну хоть тут очкастая дура не успела наротировать)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: