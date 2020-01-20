"Юнайтед" предпочитает продать Лингарда

Джесси Лингард "Манчестер Юнайтед" предпочитает отпустить вингера Джесси Лингарда по постоянному трансферу, а не в аренду.

Только накануне стало известно, что "Ньюкасл" вступил в переговоры насчет аренды Лингарда до конца сезона, когда как раз истекает контракт Джесси с "Юнайтед".

Sky Sports может подтвердить, что Лингард не собирается продлевать свой контракт с "Юнайтед", а "красные дьяволы" открыты к уходу своего воспитанника в январе.

Нюанс в том, что "Юнайтед" предпочитает сразу продать Лингарду, получив некоторую компенсацию. Впрочем, такой вариант тоже подходит "Ньюкаслу", чей новичок Киран Триппьер является большим другом Джесси.

В данный момент Лингард все еще рассматривает предложение "сорок". Джесси понимает, что летом, став свободным агентом, он имел бы больше вариантов продолжения карьеры.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2022 20:00

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