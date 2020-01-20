"Юнайтед" предпочитает продать Лингарда

"Манчестер Юнайтед" предпочитает отпустить вингера Джесси Лингарда по постоянному трансферу, а не в аренду.

Только накануне стало известно, что "Ньюкасл" вступил в переговоры насчет аренды Лингарда до конца сезона, когда как раз истекает контракт Джесси с "Юнайтед".



Sky Sports может подтвердить, что Лингард не собирается продлевать свой контракт с "Юнайтед", а "красные дьяволы" открыты к уходу своего воспитанника в январе.



Нюанс в том, что "Юнайтед" предпочитает сразу продать Лингарду, получив некоторую компенсацию. Впрочем, такой вариант тоже подходит "Ньюкаслу", чей новичок Киран Триппьер является большим другом Джесси.



В данный момент Лингард все еще рассматривает предложение "сорок". Джесси понимает, что летом, став свободным агентом, он имел бы больше вариантов продолжения карьеры.