Подозреваемому в педофилии игроку "Эвертона" была вновь продлена мера пресечения в виде залога.

Еще 16 июля полиция Большого Манчестера задержала футболиста, чье имя не может быть названо в прессе по юридическим причинам, но которым с высокой вероятностью является исландский полузащитник Гульфи Сигурдссон, не сыгравший ни минуты за "ирисок" в этом сезоне.



Аресту 32-летнего игрока предшествовал обыск в его особняке. Тогда полиция сообщала об "изъятии нескольких предметов".



Как сообщает Liverpool Echo, сейчас залог был продлен до 17 апреля. В отношении игрока все еще ведется следствие, поэтому о выдвижении официальных обвинений и — тем более — дате суда говорить преждевременно.