Игроку-педофилу из "Эвертона" вновь продлили залог
Подозреваемому в педофилии игроку "Эвертона" была вновь продлена мера пресечения в виде залога.
Еще 16 июля полиция Большого Манчестера задержала футболиста, чье имя не может быть названо в прессе по юридическим причинам, но которым с высокой вероятностью является исландский полузащитник Гульфи Сигурдссон, не сыгравший ни минуты за "ирисок" в этом сезоне.
Аресту 32-летнего игрока предшествовал обыск в его особняке. Тогда полиция сообщала об "изъятии нескольких предметов".
Как сообщает Liverpool Echo, сейчас залог был продлен до 17 апреля. В отношении игрока все еще ведется следствие, поэтому о выдвижении официальных обвинений и — тем более — дате суда говорить преждевременно.
20.01.2022 19:00
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щяс телок хуй поймешь,напиздят или просто выглядят на 25,ебешь малую,а оказывается ей 15.Жаль сигурдсонна если такой случай.
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щольс88 жертва его
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Странно, я думал что такая херня только у юнванутых в их пидорском стане происходит(( видимо хорошо шифруются шалунишки
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100 % Майкл Кин
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