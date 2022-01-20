Игроку-педофилу из "Эвертона" вновь продлили залог

Эвертон Подозреваемому в педофилии игроку "Эвертона" была вновь продлена мера пресечения в виде залога.

Еще 16 июля полиция Большого Манчестера задержала футболиста, чье имя не может быть названо в прессе по юридическим причинам, но которым с высокой вероятностью является исландский полузащитник Гульфи Сигурдссон, не сыгравший ни минуты за "ирисок" в этом сезоне.

Аресту 32-летнего игрока предшествовал обыск в его особняке. Тогда полиция сообщала об "изъятии нескольких предметов".

Как сообщает Liverpool Echo, сейчас залог был продлен до 17 апреля. В отношении игрока все еще ведется следствие, поэтому о выдвижении официальных обвинений и — тем более — дате суда говорить преждевременно.


Метки происшествия, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2022 19:00

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  1. yaxaaabalya 20.01.2022 19:42 # yaxaaabalya
    щяс телок хуй поймешь,напиздят или просто выглядят на 25,ебешь малую,а оказывается ей 15.Жаль сигурдсонна если такой случай.

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  2. wilegend 20.01.2022 19:09 # wilegend
    щольс88 жертва его

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  3. bes-ter 20.01.2022 19:07 # bes-ter
    Странно, я думал что такая херня только у юнванутых в их пидорском стане происходит(( видимо хорошо шифруются шалунишки

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  4. jirrort 20.01.2022 19:06 # jirrort
    100 % Майкл Кин

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