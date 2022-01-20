Рис Уильямс досрочно вернулся в "Ливерпуль"

Рис Уильямс "Ливерпуль" досрочно вернул из аренды в "Суонси" защитника Риса Уильямса.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна Уильямс заключил новый контракт с "Ливерпулем" и отбыл в аренду в клуб Чемпионшипа.

Арендное соглашение по Рису было рассчитано до конца сезона 2021/22, однако "красные" решили досрочно вернуть 20-летнего англичанина.

Уильямс сыграл лишь семь матчей за "Суонси", а последний раз выходил на поле в рамках Чемпионшипа еще в начале декабря против "Мидлсбро".

Liverpool Echo не ожидает, что Уильямс будет направлен за практикой в другой клуб. "Ливерпуль" оставит Риса у себя, чтобы продать защитника Натаниэля Филлипса.

Добавим, в прошлом сезоне Уильямс сыграл 19 матчей за "Ливерпуль" и помог команде Юргена Клоппа финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.


Метки Ливерпуль, Суонси, Уильямс

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 423

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 20.01.2022 18:21 # true-manc
    воспитанники лузерпука не тянут даже уровень чемпионшипа, ору)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: