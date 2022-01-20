"Челси" узнал цену за Тальяфико

"Аякс" выразил готовность отпустить защитника Николаса Тальяфико в "Челси" за 6 миллионов фунтов.

Тальяфико является одним из нескольких игроков левого фланга обороны, которых сватают в "Челси" в связи с тяжелой травмой Бена Чилуэлла.



Как сообщает TyC Sports, "синие" — не единственный клуб, заинтересованный в приобретении Николаса в январе. 29-летнего аргентинца также хочет "Барселона".



В Амстердаме у Тальяфико остается только один полный год по контракту, поэтому "Аякс" открыт к продаже Николаса и уже назвал "Челси" с "Барсой" свою цену.



В этом сезоне Тальяфико, также способный сыграть центрального защитника, провел 14 матчей за "Аякс" во всех соревнованиях и забил один гол. Прошлым летом Николас со своей сборной одержал победу на Кубке Америки.