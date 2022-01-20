"Барселона" ищет покупателя на Дембеле
"Барселона" официально выставила вингера Усмана Дембеле на продажу, что может привлечь интерес клубов Премьер-Лиги.
Контракт Дембеле истекает в конце этого сезона, поэтому ранее в январе "Барселона" поставила перед Усманом ультиматум: игрок подписывает новое соглашение или будет продан в зимнее окно.
Попытка договориться о продлении сотрудничества провалилась — предложенные каталонским клубом условия не устроили 24-летнего француза.
"Учитывая сложившиеся обстоятельства, ему и его агентам было сказано, что он должен уйти немедленно, потому что мы хотим обладать только преданными проекту игроками. Мы ожидаем трансфера до 31 января", — цитирует спортивного директора "Барселоны" Матеу Алемани Sky Sports.
Согласно слухам в прессе, "Челси" уже готовит предложение о покупке Дембеле, за которого "Барселона" заплатила 135 миллионов фунтов в 2017 году. Ранее Усмана также сватали в "Ньюкасл".
20.01.2022 16:00
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Последние комментарии:
ему дорога в Челси
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Ахуеть 135 лямов на ветер… + з/п
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МЮ купит
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Такая капризную херату только в мю разве что.
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Если Челси купит этот мусор я умру со смеху))
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Мусор
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Кто ж его купит в январе, небось еще за 30-40 лямов, если и сам игрок имеет полное право уже договориться на лето
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