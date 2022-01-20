"Барселона" ищет покупателя на Дембеле

Усман Дембеле "Барселона" официально выставила вингера Усмана Дембеле на продажу, что может привлечь интерес клубов Премьер-Лиги.

Контракт Дембеле истекает в конце этого сезона, поэтому ранее в январе "Барселона" поставила перед Усманом ультиматум: игрок подписывает новое соглашение или будет продан в зимнее окно.

Попытка договориться о продлении сотрудничества провалилась — предложенные каталонским клубом условия не устроили 24-летнего француза.

"Учитывая сложившиеся обстоятельства, ему и его агентам было сказано, что он должен уйти немедленно, потому что мы хотим обладать только преданными проекту игроками. Мы ожидаем трансфера до 31 января", — цитирует спортивного директора "Барселоны" Матеу Алемани Sky Sports.

Согласно слухам в прессе, "Челси" уже готовит предложение о покупке Дембеле, за которого "Барселона" заплатила 135 миллионов фунтов в 2017 году. Ранее Усмана также сватали в "Ньюкасл".


Метки Барселона, Дембеле

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 857

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 20.01.2022 16:52 # largo-winch
    ему дорога в Челси

    (ответить)

  2. armaha 20.01.2022 16:41 # armaha
    Ахуеть 135 лямов на ветер… + з/п

    (ответить)

  3. pavlix76 20.01.2022 16:37 # pavlix76
    МЮ купит

    (ответить)

  4. gerrard08 20.01.2022 16:20 # gerrard08
    Такая капризную херату только в мю разве что.

    (ответить)

  5. felix-the-cat 20.01.2022 16:16 # felix-the-cat
    Если Челси купит этот мусор я умру со смеху))

    (ответить)

  6. yaxaaabalya 20.01.2022 16:04 # yaxaaabalya
    Мусор

    (ответить)

  7. tursa 20.01.2022 16:03 # tursa
    Кто ж его купит в январе, небось еще за 30-40 лямов, если и сам игрок имеет полное право уже договориться на лето

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: