"Барселона" ищет покупателя на Дембеле

"Барселона" официально выставила вингера Усмана Дембеле на продажу, что может привлечь интерес клубов Премьер-Лиги.

Контракт Дембеле истекает в конце этого сезона, поэтому ранее в январе "Барселона" поставила перед Усманом ультиматум: игрок подписывает новое соглашение или будет продан в зимнее окно.



Попытка договориться о продлении сотрудничества провалилась — предложенные каталонским клубом условия не устроили 24-летнего француза.



"Учитывая сложившиеся обстоятельства, ему и его агентам было сказано, что он должен уйти немедленно, потому что мы хотим обладать только преданными проекту игроками. Мы ожидаем трансфера до 31 января", — цитирует спортивного директора "Барселоны" Матеу Алемани Sky Sports.



Согласно слухам в прессе, "Челси" уже готовит предложение о покупке Дембеле, за которого "Барселона" заплатила 135 миллионов фунтов в 2017 году. Ранее Усмана также сватали в "Ньюкасл".