"Арсенал" позволил "Удинезе" арендовать Мари

Защитник "Арсенала" Пабло Мари проведет остаток сезона 2021/22 в "Удинезе" на правах аренды.

В этом сезоне Мари сыграл только три матча за "Арсенал" во всех соревнованиях, последний раз появляясь на поле еще в противостоянии Кубка Лиги против "Уимблдона" в сентябре.



Помимо той кубковой победы, Пабло также поучаствовал в поражениях от "Брентфорда" и "Челси" в Премьер-Лиге в августе.



Вообще, Мари принадлежит "Арсеналу" с июля 2020, когда после полугода аренды он был выкуплен у "Фламенго" за 7 миллионов фунтов. С тех пор 28-летний испанец провел только 22 матча за "канониров".