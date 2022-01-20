"Арсенал" позволил "Удинезе" арендовать Мари
Защитник "Арсенала" Пабло Мари проведет остаток сезона 2021/22 в "Удинезе" на правах аренды.
В этом сезоне Мари сыграл только три матча за "Арсенал" во всех соревнованиях, последний раз появляясь на поле еще в противостоянии Кубка Лиги против "Уимблдона" в сентябре.
Помимо той кубковой победы, Пабло также поучаствовал в поражениях от "Брентфорда" и "Челси" в Премьер-Лиге в августе.
Вообще, Мари принадлежит "Арсеналу" с июля 2020, когда после полугода аренды он был выкуплен у "Фламенго" за 7 миллионов фунтов. С тех пор 28-летний испанец провел только 22 матча за "канониров".
20.01.2022 15:00
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