Кейн: "Такие матчи ты никогда не забудешь"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что волевая победа 2:3 над "Лестером" станет для его команды незабываемой.

Благодаря двум голам в компенсированное время от вышедшего на замену Стивена Бергвейна "шпорам" удалось не только избежать своего первого поражения при Антонио Конте в Премьер-Лиге, но и забрать все три очка, важные с точки зрения борьбы за попадание в топ-4.



Несмотря на сенсационную концовку, Кейн считает итоговый результат справедливым. Харри доволен тем, что его команда не опускала рук до самого конца.



"Вот это перепад эмоций! Забить два гола таким образом... Такие матчи ты никогда не забудешь в своей карьере".



"В целом мы заслуживали победу. Мы были лучше. Мы были расстроены, когда счет стал 2:1 в их пользу, но мы создавали моменты. Мы никогда не сдавались, а Стиви вышел и сделал разницу", — цитирует Кейна Daily Mail.