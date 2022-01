Светская хроника за четверг

Криштиану Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" летом. "Барселона" договаривается с Андреасом Кристенсеном. "Манчестер Сити" сохраняет интерес к Деклану Райсу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Бавария" может продать Роберта Левандовски летом, если польский нападающий не продлит свой истекающий в 2023 году контракт. (Bild)



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом, если клуб не попадет в Лигу Чемпионов. (The Sun)



"Юнайтед" требует от "Ювентуса" 5 миллионов фунтов за возможность арендовать нападающего Антони Мартиаля до конца сезона. (Sport Mediaset)



"Бавария" готова поспорить с "Юнайтед" за полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закариа. (Christian Falk)



"Барселона" проявляет интерес к крайнему защитнику "Юнайтед" Алексу Теллесу. (The Sun)



"Манчестер Сити" сохраняет серьезный интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Деклану Райсу. (The Telegraph)



"Барселона" продвигается в переговорах с защитником "Челси" Андреасом Кристенсеном, который летом может стать свободным агентом. (Sport)



"Арсенал" готов сделать нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире, но у серба есть сомнения насчет перехода к "канонирам". (La Nazione)



"Тоттенхэм" изучает возможность обмена Танги Ндомбеле на полузащитника "Ромы" Жордана Верету. (Daily Express)



"Бернли" наблюдает за защитником "Шеффилд Юнайтед" Крисом Бэшемом. (Dail Mail)



Боссы "Ювентуса" злы на полузащитника Аарона Рэмси, который отказал "Ньюкаслу", "Вулверхэмптону" и "Бернли". (Calciomercato)



Другое



В ПСЖ уверены, что в следующем сезоне их главным тренером будет Зинедин Зидан, что открывает дорогу к переходу Маурисио Почеттино в "Юнайтед". (Marca)



Легенда "Арсенала" Тьерри Анри может возглавить "Бордо". (RMC Sport)



Защитник "Брайтона" Адам Уэбстер может получить вызов в сборную Англии в следующем месяце. (Daily Mail)



Турецкая компания Acun Medya Group купила "Халл" из Чемпионшипа. (BBC)



Эд Вудворд заработал 2.9 млн. фунтов в свой последний год работы в "Юнайтед", став самым высокооплачиваемым руководителем клуба в Премьер-Лиге. (Manchester Evening News)



"Брайтон" повысил бывшего защитника "Рейнджерс", "Эвертона" и сборной Шотланди Дэвида Уэйра до должности помощника технического директора. (The Independent)