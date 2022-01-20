Сильвестр: "Руни не готов к работе в "Эвертоне"

Уэйн Руни и Микаэль Сильвестр Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Микаэль Сильвестр призвал главного тренера "Дерби" Уэйна Руни отвергнуть "Эвертон".

Согласно слухам, Руни — один из кандидатов, которых "Эвертон" рассматривает на место уволенного Рафаэля Бенитеса. Отдельные медиа утверждают, что Уэйн пройдет собеседование в своем родном клубе.

Однако Сильвестр считает, что его бывшему партнеру по "Юнайтед" пока рано браться за столь сложную работу. Микаэль советует Уэйну не спешить с уходом из клуба Чемпионшипа.

"Руни не готов к работе в "Эвертоне" — ему нужно больше времени, чтобы научиться тренерскому мастерству".

"Он должен дать себе больше времени, иначе в случае провала он может больше не получить такого шанса. Он должен это учитывать".

"Он все еще в начале пути, и он хорошо трудится в "Дерби", несмотря на обстоятельства. Но я советую ему продолжать постигать свое ремесло, продолжать изучать себя, прежде чем он бросится в пекло".

"Он очень молодой тренер, еще не так давно он сам играл в футбол. Если он продолжит в том же духе, у него еще будут подобные возможности в будущем, потому что он обладает громким именем в Премьер-Лиге", — цитирует Сильвестра Daily Mail.


Метки Дерби, Руни, Сильвестр, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 20.01.2022 12:20 # tursa
    У шрека все хорошо в дерби, такими темпами и результатами эти -24 очка не помешают сохранить прописку в чемпионшипе

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  2. mancunia-planet 20.01.2022 12:07 # mancunia-planet
    Да какой из него тренер, и не будет никогда готов к этому.

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