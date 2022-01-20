Сильвестр: "Руни не готов к работе в "Эвертоне"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Микаэль Сильвестр призвал главного тренера "Дерби" Уэйна Руни отвергнуть "Эвертон".

Согласно слухам, Руни — один из кандидатов, которых "Эвертон" рассматривает на место уволенного Рафаэля Бенитеса. Отдельные медиа утверждают, что Уэйн пройдет собеседование в своем родном клубе.



Однако Сильвестр считает, что его бывшему партнеру по "Юнайтед" пока рано браться за столь сложную работу. Микаэль советует Уэйну не спешить с уходом из клуба Чемпионшипа.



"Руни не готов к работе в "Эвертоне" — ему нужно больше времени, чтобы научиться тренерскому мастерству".



"Он должен дать себе больше времени, иначе в случае провала он может больше не получить такого шанса. Он должен это учитывать".



"Он все еще в начале пути, и он хорошо трудится в "Дерби", несмотря на обстоятельства. Но я советую ему продолжать постигать свое ремесло, продолжать изучать себя, прежде чем он бросится в пекло".



"Он очень молодой тренер, еще не так давно он сам играл в футбол. Если он продолжит в том же духе, у него еще будут подобные возможности в будущем, потому что он обладает громким именем в Премьер-Лиге", — цитирует Сильвестра Daily Mail.