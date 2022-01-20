Аспиликуэта хочет завершить карьеру в "Челси"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта хочет завершить свою карьеру на "Стэмфорд Бридж".

Как и у Антонио Рюдигера с Андреасом Кристенсеном, контракт Аспиликуэты истекает в конце этого сезона, однако из всех троих Сесар меньше всего помышляет о смене клуба.



Несмотря на настойчивые слухи насчет возвращения Сесара в Ла Лигу, The Athletic утверждает, что 32-летний испанец предпочитает провести остаток карьеры в "Челси".



В таком возрасте Аспиликуэта может рассчитывать только на новый однолетний контракт, но даже этого ему придется подождать.



По информации издания, директор "синих" Марина Грановская подождет до заключительных недель сезона, прежде чем решит, предлагать ли Сесару остаться.



Добавим, если Аспиликуэта все-таки останется, то в августе отметит 10 лет в "Челси".