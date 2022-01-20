"Эвертон": Бенитес, Мошири и прочие виновники хаоса на "Гудисон Парк"

Рафаэль Бенитес стал пятым менеджером, уволенным Фархадом Мошири в "Эвертоне" и седьмым, успевшим поработать с "ирисками" при нынешнем владельце. Увольнять Бенитеса Мошири совсем не хотел, так в данном случае это было признанием собственной ошибки, но получивший невероятный кредит доверия от хозяина клуба тренер поплыл и не оставил выбора Фархаду.

Начнем с того, что сам этот союз Бенитеса и "Эвертона" изначально был чем-то противоестественным, невозможным и тем, чего просто не должно случаться априори. Мошири по какой-то причине решил пойти против логики, поверив в Бенитеса, хотя было очевидно, что испанец не сможет проявить себя в заведомо враждебной обстановке. В данной ситуации Фархад был тем человеком, которого уверяли, что лампочка во рту — не лучшая идея, но ему все же захотелось провести этот эксперимент лично.



Мошири очень уважает менеджеров с заслугами, а так как его увлеченность футболом, видимо, уходит корнями в начало 2000-х, то и уважает он прежде всего тренеров, которые были успешны в то время. Потому после побега в "Реал" Карло Анчелотти он решил довериться Бенитесу — тренеру, выигрывавшему Лигу Чемпионов с "Ливерпулем", Лигу Европы с "Челси", чемпионат Испании с "Валенсией".



Первая и основная проблема заключалась в том, что Бенитес был бывшим менеджером "Ливерпуля", который вдобавок имел неосторожность оскорбить болельщиков "Эвертона", назвав их клуб в одном из интервью "маленьким".



Но давайте честно: если бы проблема была только в этом, данная афера имела бы шансы на успех. В конце концов после довольно удачного старта чемпионата подавляющее большинство поклонников "Эвертона" смирилось с тем, что командой руководит Бенитес, и если бы он давал результат, его бы, возможно, даже полюбили. Не так, конечно, как Карло Анчелотти, которого приняли с распростертыми объятиями сразу, но на самом деле люди, которые ходят на "Гудисон Парк", — не злые и благодарные. В конце концов всего угрозы, сопровождавшие назначение Бенитеса, так и остались угрозами. Его дом даже не ограбили — а через этот "челлендж" проходят практически все игроки и менеджеры, живущие в Ливерпуле, как "синие", так и "красные". В частности, Анчелотти сбежал в Мадрид не в последнюю очередь из-за нападения на его особняк.



Многих Бенитес не устраивал своей излишней осторожностью и оборонительной философией, которая могла быть уместной в "Ньюкасле" времен Эшли, когда нужно было просто оставаться в Премьер-Лиге, но мало кому заочно нравилась на "Гудисон Парк". И Бенитес подтвердил все опасения — при нем "Эвертон" начинал играть азартно и более-менее раскованно только после того как пропускал первым или же после 60-й минуты, даже с аутсайдерами и даже на "Гудисон Парк".



Основная проблема всех возрастных футбольных менеджеров — им сложно сохранять хоть какую-то романтику и нацеленность на атаку с годами, проведенными в футболе. Большинство из них становятся все более прагматичными, и яркой иллюстрацией этого может быть не только Бенитес, но и Жозе Моуриньо — еще один крутой тренер из первого десятилетия 2000-х, которого Мошири хотел бы проверить в "Эвертоне". Только в случае с Бенитесом проблема был еще и в том, что Рафа и в "молодые" годы был тем еще прагматиком.



Хоть Бенитес и извинялся за "маленький клуб", но руководил он "Эвертоном" так, что только подтверждал свои слова буквально в каждой игре. Конечно, стоит делать скидку на то, что Рафа не смог разгуляться на трансферном рынке, как некоторые его предшественники. "Ириски" вынуждены были затянуть пояс из-за угрозы получить штрафные санкции по финансовому фейр-плей, а вдобавок начали строительство нового стадиона.



Также в осенней части сезона возникли кадровые проблемы, а самой большой из них была травма Доминика Калверт-Левина. Бенитес мог рассчитывать на сочувствие и понимание сложности сложившейся ситуации, если бы не проявил свое худшее качество — упрямство. Летом он привел в клуб своего бывшего подопечного Саломона Рондона и зачем-то начал давать ему обширную игровую практику, хоть и было очевидно, что венесуэлец растренирован, не в форме, а то и совсем уже не соответствует уровню Премьер-Лиги. Ужасно медлительный форвард бесил болельщиков своим бесполезным присутствием на поле, тогда как молодых Симмса и Доббина Рафа счел нужным проверить только в игре с "Челси", когда у него просто не осталось другого выбора в атаке. Как оказалось, молодежь в "Эвертоне" не так уж и плоха — ту игру на "Стэмфорд Бридж" "ириски" не проиграли благодаря голу 19-летнего Брэнтуэйта.



Итак, основные претензии к Рафе со стороны болельщиков, которые и уволили его, по большому счету, — это совсем не "красное" прошлое, а его трусливая тактика выжидания даже против таких команд, как "Кристал Пэлас" и "Брентфорд" (и тем, и тем проиграли потому, что слишком поздно проснулись), и упрямое использование Рондона, который так и не набрал сколько-нибудь вменяемую форму, даже при весьма регулярной игровой практике. А ведь у Рафы, кроме молодых форвардов, был и Дженк Тосун, который упорно не хотел покидать команду и все же мог быть полезен во время кадрового кризиса, но получил от Бенитеса всего несколько минут игрового времени в чемпионате.



Когда Бенитес напрашивался на работу в "Эвертон", он, вероятно, держал в уме опыт работы в "Челси", где ему тоже пришлось столкнуться с негативом на трибунах. Но там все же он изначально был в роли временного специалиста, который должен был достойно завершить сезон, потому и негатив быстро спал, да и для болельщиков "Челси" он все же не был такой "красной тряпкой" как для фанатов "Эвертона". Но Бенитес был уверен, что сможет справиться и с новой токсичной обстановкой — благо толстокожести и упрямства ему не занимать.



Но проблема токсичности Бенитеса в "Эвертоне" оказалась глубже, так как негатив, пришедший с испанцем, проник и в раздевалку команды. Когда Люка Динь раскритиковал тактику и оборонительную философию Бенитеса, это был однозначно не тот шаг, который стоило предпринимать вице-капитану команды. Но выражал он не только свое мнение — очевидно, что подобные мысли были и в головах других игроков, и Динь высказал то, что обсуждалось в раздевалке. Чуть позже более завуалированно высказали свое недоумение и Аллан с Дукуре.



Возможно, француз рассчитывал донести таким образом руководству "месседж" от игроков или же воспользовался ситуацией и спровоцировал свой трансфер — его мотивы оцениваются болельщиками и инсайдерами, близкими к раздевалке "Эвертона", по разному. Но в итоге руководство формально приняло сторону менеджера, который отказался использовать Диня даже в матчах, где оборона испытывала большие кадровые проблемы.



Формально потому, что опала Диня был даже выгодна владельцам "Эвертона" — им нужно было продать кого-то из востребованных игроков, чтобы окупить два уже запланированных ранее трансфера крайних защитников Паттерсона и Миколенко, а Динь удачно подвернулся под руку. Весь негатив от его продажи достался Бенитесу, который и так доживал свои последние дни в "Эвертоне", но есть мнение, что француза, сдавшего в последние сезоны, планировали продать так или иначе.



Разобравшись с Бенитесом, плавно переходим к руководству "Эвертона", которое виновато в кризисе команды не меньше испанца. Во-первых, именно Мошири решил пойти против логики и болельщиков собственной команды, привнося массу негатива и токсичности на трибуны и в раздевалку, ради менеджера с весьма сомнительной репутацией. Во-вторых, параллельно руководители приняли ряд кадровых решений, вызвавших недоумение. Кроме Диня, в угоду Бенитесу были отправлены в отставку главный скаут, врач и спортивный директор клуба.



Будем откровенны, вопросы были ко всем четырем работникам — селекция была не лучшей, травмы регулярно накрывали команду в последние годы, Динь был не в оптимальной форме, а Марсель Брандс вообще непонятно чем занимался в клубе. Но оценивать работу того же Брандса не так уж просто по той причине, что Мошири регулярно проводил свои трансферы, которые не одобряли ни спортивный директор клуба, ни менеджер.



Алекс Ивоби в команде появился только потому, что Мошири посчитал завышенным ценник на Уилфрида Заху и купил "такого же" (как ему казалось) игрока за меньшие деньги. Норвежец Кинг в прошлом сезоне был креатурой Брандса, но оказался не нужен Анчелотти, а совсем недавно Мошири арендовал у "Астон Виллы" Эль-Гази, хотя менеджер его команды прямо заявлял, что ему этот игрок не интересен. И такие вещи в "Эвертоне" в последние годы случались регулярно — владелец клуба, спортивный директор и менеджер были классическими лебедем, раком и щукой из басни.



Какая-то свобода по приглашению "своих" игроков у менеджеров был всегда — Марку Силве покупали Ришарлисона, Сэму Эллардайсу — Тосуна, Анчелотти — Хамеса и Аллана, Бенитесу — Рондона и Таунсенда. Но им всегда навязывались и игроки, в которых по каким-то причинам верил лично Мошири. Участие Брандса в трансферной политике клуба же было настолько минимальным, что вообще не понятно зачем эта должность при таком "футбольном" президенте нужна.



В общем, вопросов к руководству клуба и лично Мошири много, но уволить самого себя британо-иранец вряд ли согласится, потому болельщикам только остается ждать и надеяться, что в клубе появится менеджер, который будет способен немного упорядочить тот хаос, который время от времени сеет Мошири. Это могло получиться у Анчелотти, но по каким-то причинам он категорически разочаровался в этом проекте и сбежал в Мадрид при первой возможности. Но, отметим, даже ему, столь авторитетному специалисту, приходилось получать в свое распоряжение игроков, которые ему не очень-то были нужны.



Что же дальше? Пока временно исполняющим обязанности менеджера будет Данкан Фергюсон, который уже успешно справлялся с этой работой после увольнения Марку Силвы и перед назначением Анчелотти. "Биг Данк" — это однозначно положительная атмосфера на трибунах, улыбки в раздевалке, мотивация и полная самоотдача на тренировках и на поле. В принципе, этого должно хватить для того, чтобы "Эвертон" не задумывался о зоне вылета, и если у шотландца сразу получится дать результат, он вполне может доработать в связке с другими легендами клуба Лейтоном Бэйнсом и Джоном Эббреллом до конца сезона.



Мошири, наверное, хотел бы получить время для выбора следующего менеджера, так как его приоритет — Жозе Моуриньо. Португалец пока что отказался от приглашения и сказал, что хочет сосредоточиться на работе в "Роме", но там у него дела идут не лучшим образом, и не исключено, что летом он уже будет свободен. Чуть позже может освободиться и тот человек, которого хочет еще один акционер "Эвертона" и его бывший владелец Билл Кенрайт, Роберто Мартинес.



Мартинес уже работал в "Эвертоне" и стал первым менеджером, которого отправил в отставку Мошири, что делает его кандидатуру "горячей" и контроверсийной для самого владельца клуба и для болельщиков, чьи протесты во многом и привели к увольнению бельгийца в 2016 году. У Мартинеса был хороший сезон, когда он едва не затащил "ирисок" в Лигу Чемпионов, но то была команда, которая досталась ему от Дэвида Мойеса — с надежной обороной и очень хорошим составом. В дальнейшем же Мартинес наделал много ошибок и разочаровал, поссорился с капитаном команды Бэйнсом и был уволен без особых сожалений. Стал ли Бобби сильнее как менеджер после работы со сборной Бельгии? Есть сомнения. Потому, вероятно, Мошири и не спешит выплачивать 2 миллиона евро компенсации за разрыв контракта Мартинеса с бельгийской Федерацией.



Есть еще творящий чудеса в "Дерби" Уэйн Руни и бывший менеджер "баранов" и "Челси" Фрэнк Лэмпард, с которыми в ближайшее время планирует встретиться Мошири. Но Руни, наверное, хочется довести до конца спецоперацию по спасению "Дерби", успех чего сделает его легендой (минус 21 очко, запрет на трансферы, не самый сильный состав), а уже затем выбирать новое место работы. Да и пока есть сомнения, что Уэйн готов к работе в Премьер-Лиге. Как раз пример Лэмпарда, который был вынужден форсировать развитие своей карьеры (не совсем по собственному желанию) и сейчас очень тщательно выбирает следующее место работы, должен насторожить "Шрека".



В последние месяцы происходящее в "Эвертоне" вызывало лишь недоумение сторонних наблюдателей и насмешки поклонников "Ливерпуля", но у болельщиков "ирисок" все же была отдушина — они всегда могли включить веб-камеру с доков Брэмли-Мур, где уже полным ходом идет строительство нового стадиона. Но переезд на новую арену важно встретить с командой, которая будет способна регулярно играть в еврокубках, иначе ни шикарное расположение стадиона, ни его современный дизайн не будут радовать посетителей. Да и с легендарным "Гудисоном" важно попрощаться достойно — не в статусе клуба, болтающегося в середине таблице, а то и решающего задачу выживания в Премьер-Лиге.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru