Конте хочет сохранить Бергвейна в "Тоттенхэме"

Рулевой "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что не хочет отпускать из клуба вингера Стивена Бергвейна.

На протяжении января не утихают слухи об уходе Бергвейна из "Тоттенхэма". Поговаривают, "Аякс" уже предложил 15 миллионов фунтов за Стивена.



Эти спекуляции не помешали Бергвейну появиться на замену против "Лестера" в среду вечером и оформить дубль, который принес "шпорам" победу 2:3 на "Кинг Пауэр". Терять такого полезного игрока Конте не намерен.



"Прежде, когда меня спрашивали насчет Стивена Бергвейна, я давал ясно понять, что он важный игрок для меня, учитывая его качества. У нас не так много креативных игроков в составе".



"Он очень хорошо обыгрывает один на один. Он может сыграть нападающего, он может сыграть 10-го номера. Он важный игрок для нас и для меня, и мы должны постараться его улучшить и сделать сильнее, а не терять его или делать слабее".



"Стивен того рода игрок, который, когда он находится в хорошей физической форме, может менять ход матчей, выходя в старте или на замену. Он важный игрок, и вы очень хорошо знаете, что игрок должен чувствовать себя счастливым. Думаю, он счастлив остаться с нами и играть за "Тоттенхэм", — цитирует Конте Sky Sports.