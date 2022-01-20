Агент Артура Мело прибыл в Лондон

В среду агент полузащитника "Ювентуса" Артура Мело прибыл в Лондон на переговоры с "Арсеналом".

Именно с помощью Мело "Арсенал" надеется укрепить свой центр поля, взяв Артура в аренду, но "Ювентус" требует включить в соглашение опцию или обязательство по выкупу.



Кроме того, "Ювентус" хотел бы обзавестись заменой 25-летнему бразильцу, прежде чем "канониры" получат зеленый свет на оформление сделки, сообщает Sky Sports.



Мело присоединился к "Ювентусу" только 18 месяцев назад, став частью сделки по переходу Миралема Пьянича из итальянского клуба в "Барселону". В этом сезоне Артур сыграл лишь восемь матчей в Серии А, включая четыре в стартовом составе.