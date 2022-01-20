Франк: "Юнайтед" невероятно повезло"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что "Манчестер Юнайтед" "невероятно повезло" победить его команду.

Доминируя против "Юнайтед" в первом тайме, "Брентфорд" так и не смог открыть счет. После перерыва "пчелы" пропустили трижды и лишь смогли ответить голом престижа в концовке — 1:3.



Франк считает, что "Брентфорд" не заслужил это поражение, и гордится тем, какой бой фавориту дала его команда.



"Я невероятно горжусь своей командой. У нас самый маленький клуб в Премьер-Лиге, "Манчестер Юнайтед" — самый большой".



"Мы уничтожали их в первом тайме, они не показывали носа. Мы имели три огромных момента, и у этого матча мог быть только один победитель. Им невероятно повезло".



"Я знаю всю эту чепуху про неиспользованные моменты. Маленький "Брентфорд" заставил их изменить свою схему".



"Нужно отдать должное Де Хеа. Если у нас будет столько же моментов в другой раз, один раз мы точно забьем. Своим темпом мы убили их. Мы показали, как играет "Брентфорд", — цитирует Франка talkSPORT.