Рангник объяснил замену Роналду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил замену нападающего Криштиану Роналду в матче против "Брентфорда".

В среду вечером "Юнайтед" одержал победу 1:3 на поле новичка Премьер-Лиги, но Роналду отличиться не удалось. Более того, на 71-й минуте Рангник снял Криштиану с игры, заменив его на Харри Магуайра. 36-летний португалец покидал поле с нескрываемым негодованием.



По словам Ральфа, он действовал в интересах команды и не хотел, чтобы "Юнайтед" снова разбазарил свое преимущество, как в концовке выездного матча против "Астон Виллы" (2:2).



"Это нормально — нападающий хочет забить. Однако он едва вернулся посл небольшой травмы, и было важно помнить, что вскоре нас ждет очередной матч".



"Кроме того, после случившегося на "Вилла Парк" нам было важно защитить свое преимущество, поэтому мы перешли на пять защитников. Пускай мы не сохранили свои ворота на замке, ничего другого мы им создать не позволили".



"Я понимаю, что Криштиану амбициозен, но, возможно, когда он сам станет тренером в будущем, то тоже будет принимать такие решения после 75 сыгранных минут".



"Я не ожидал, что он обнимет меня после замены. Я знаю, что думают бомбардиры, но я должен был принять это решение. У меня нет проблем с Криштиану", — цитирует Рангника Sky Sports.