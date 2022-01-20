МЮ наказал "Брентфорд" за расточительность
"Манчестер Юнайтед" наказал "Брентфорд" за расточительность, одержав победу 1:3 в гостях у новичка Премьер-Лиги.
В воротах "пчел" впервые на матч Премьер-Лиги вышел Йонас Лессль. Также свой шанс получили Мадс Бек Серенсен, Матиас Йенсен и Серхи Каньос.
В нападение "красных дьяволов" вернулся Криштиану Роналду, заменив Эдинсона Кавани.
В первом тайме "Юнайтед" больше владел мячом, но в створ ни разу не пробил и кроме неточного удара Диогу Далота с дистанции ничего в атаке не создал.
"Брентфорд" атаковал гораздо опаснее. Дважды к голу был близок Йенсен, но оба раза гостей выручал их голкипер Давид Деа. Еще несколько раз "пчелы" промахнулись из выгодных позиций.
После перерыва хозяева не перестали угрожать воротам Де Хеа, но что изменилось, так это атакующая игра "дьяволов".
"Юнайтед" заметно прибавил впереди, и довольно скоро Роналду пробил головой в крестовину. А на 55-й минуте гости открыли счет. Фред из глубины поля выполнил заброс в штрафную, где Энтони Эланга первым касанием обработал мяч, а затем нанес удар головой — 0:1.
"Брентфорд" пошел отыгрываться, но лишь нарвался на результативную контратаку. Роналду выполнил скидку головой на рывок Бруну Фернандеша, а тот позволил Мейсону Гринвуду отправить мяч в ворота — 0:2.
На 77-й минуте счет стал разгромным. Вышедший на замену Маркус Рэшфорд получил передачу на правом краю штрафной от Фернандеша и пробил в ближний угол ворот — 0:3.
В остатке матча "пчелы" смогли слегка порадовать своих болельщиков, затолкав мяч в ворота после вброса аута — 1:3.
"Брентфорд" был гораздо ближе к тому, чтобы открыть счет в этом матче, однако хозяев подвела реализация. "Юнайтед" в первом тайме играл просто отвратительно, но мастерство "дьяволов" никуда не делось.
"Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
20.01.2022 00:55
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Последние комментарии:
"Челси" является одним из трех клубов, предложивших агенту Усмана Дембеле большой бонус за переход и заманчивую зарплату. Томас Тухель по-настоящему хочет заполучить Дембеле, т.к. помнит прекрасную игру француза под его руководством в "Боруссии".
"Челси" нацелен на переход Дембеле летом, но всё что угодно может произойти и в этом месяце. Ранее, главный тренер "Барселоны" Хави заявил, что либо Дембеле подпишет новый контракт, либо он уйдет уже в январе.
[Shay Lugassi]
Топари на подходе!Может быть еще удастся возродить чемпионскую интригу парочкой точечных зимних приобретений.
(ответить)
здесь все знают что Я пенсофил
(ответить)
Люблю срать на пенсолохов
(ответить)
Как же я соскучился по радиоуправляемым передачам РИСА ДЖЕЙМСА и по молниеносным врываниям в штрафную БЭНА ЧИЛЛУЭЛА...
(ответить)
трахаем опускаем унижаем всю дорогу этих лохов
Я Путин Клопп Лфк Мы Великие
(ответить)
20.01.2022 00:55 #
bezviz
хуинва, го спор на 1к, я ставлю на то что Челси закончит в топ-4 с минимум 1 кубком а лузерка будет с 0 трофеев, а ты ставишь на то что Челси не попадет в топ-4?)
(ответить)
20.01.2022 01:12 #
vertigo-92
еблан, тыж унитаз, как с тобой спорить?)
(ответить)
20.01.2022 01:15 # удалить
putintime
хехехе)))) ты прав!
прикинь стоишь с унитазом споришь хаахаха
так только пенсы ебланы могут
уморааа )))))
(ответить)
20.01.2022 01:03 #
true-manc
хочу сосать у putintime
(ответить)
20.01.2022 01:04 #
mancunia-planet
Крута пздц, вот это да
(ответить)
20.01.2022 01:06 # удалить
putintime
jirrort
Рано или поздно Жеппонюхи вылетят из биг 4,это неизбежно.Жеппо ЛФК для ИМПЕРАТОРОВ как наркотик,они не могут без них.Так всегда было,есть и будет, потому что у этой команды днк Нюхать
Источник: http://fapl.ru/posts/90882/?c=1#c7487463
(ответить)
20.01.2022 01:08 # удалить
putintime
хехехе Армяшааааа параша
признательность за твою честность тебе на ебло долги вонючий пердеж
хехехе
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/90882/?c=1
(ответить)
Первый тайм не очень то. Второй намного живее, играли неплохо. Томини был лучшим, супер прорывы в зону соперника. Последние игры один из лучших. Это лучший полузац в МЮ в центральной зоне, нужен ещё один примерно такой. Рону нехуй плакать, заипал. В остальном всё как обычно.
(ответить)
Роналду выполнил скидку головой на рывок Бруну Фернандеша
не головой а грудью, Михайло спишь что ли
(ответить)
Скотт Мактоминей против Брентфорда:
- 68 касаний
- 90% передач
- 43 точных паса
- 11 раз вернул владение команде
- 9 дуэлей выиграно
- 5/6 удачных обводок
- 4 выноса
- 2 перехвата
Норм так
(ответить)
убирайте это говно с главной
победа тоттенхэма намного круче отскока маню
(ответить)
Манчестер Юнайтед стал первой командой достигшей 300 выездных побед в АПЛ
Короли!
(ответить)
Такое
(ответить)
Будет разумно,если сказать,что Конте сильнее тухеля
(ответить)
Атм там от сосьеда 2 0 соснула,до этого бильбао,до этого до этого дохуя кому.Пройдем атм в лч,дальше надеюсь попадется аякс или челси,ибо если другие,то мы соснем
(ответить)
Сыграли как гавно. Рангник отскочил.
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Первый тайм полностью провалили.Хуй знает че ральф им подсыпал в раздевалке,но второй тайм был совсем другой.Травма Скотта ложка дегтя.
(ответить)
Рано или поздно БИЗНЕСКАРСИ вернется на трон,это неизбежно.Титулы для ИМПЕРАТОРОВ как наркотик,они не могут без них.Так всегда было,есть и будет, потому что у этой команды днк победителя.
(ответить)
Хуй знает,радоваться нет,был бы условный эвертон,летели бы после первого тайма 2-0
(ответить)
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