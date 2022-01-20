МЮ наказал "Брентфорд" за расточительность

"Манчестер Юнайтед" наказал "Брентфорд" за расточительность, одержав победу 1:3 в гостях у новичка Премьер-Лиги.

В воротах "пчел" впервые на матч Премьер-Лиги вышел Йонас Лессль. Также свой шанс получили Мадс Бек Серенсен, Матиас Йенсен и Серхи Каньос.



В нападение "красных дьяволов" вернулся Криштиану Роналду, заменив Эдинсона Кавани.



В первом тайме "Юнайтед" больше владел мячом, но в створ ни разу не пробил и кроме неточного удара Диогу Далота с дистанции ничего в атаке не создал.



"Брентфорд" атаковал гораздо опаснее. Дважды к голу был близок Йенсен, но оба раза гостей выручал их голкипер Давид Деа. Еще несколько раз "пчелы" промахнулись из выгодных позиций.



После перерыва хозяева не перестали угрожать воротам Де Хеа, но что изменилось, так это атакующая игра "дьяволов".



"Юнайтед" заметно прибавил впереди, и довольно скоро Роналду пробил головой в крестовину. А на 55-й минуте гости открыли счет. Фред из глубины поля выполнил заброс в штрафную, где Энтони Эланга первым касанием обработал мяч, а затем нанес удар головой — 0:1.



"Брентфорд" пошел отыгрываться, но лишь нарвался на результативную контратаку. Роналду выполнил скидку головой на рывок Бруну Фернандеша, а тот позволил Мейсону Гринвуду отправить мяч в ворота — 0:2.



На 77-й минуте счет стал разгромным. Вышедший на замену Маркус Рэшфорд получил передачу на правом краю штрафной от Фернандеша и пробил в ближний угол ворот — 0:3.



В остатке матча "пчелы" смогли слегка порадовать своих болельщиков, затолкав мяч в ворота после вброса аута — 1:3.



"Брентфорд" был гораздо ближе к тому, чтобы открыть счет в этом матче, однако хозяев подвела реализация. "Юнайтед" в первом тайме играл просто отвратительно, но мастерство "дьяволов" никуда не делось.



"Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче