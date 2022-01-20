"Тоттенхэм" сенсационным образом вырвал победу у "Лестера"

Дубль Стивена Бергвейна в компенсированное время позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 2:3 в гостях у "Лестера".

Относительно победы 4:1 над "Уотфордом" в Кубке Англи 8 января главный тренер "лис" Брендан Роджерс вернул в стартовый состав Каспера Шмейхеля, Чаглара Сеюнджю, Кирнана Дьюсбери-Холла, Люка Томаса и Патсона Дака.



У "шпор" по сравнению с предыдущим матчем в старт вернулись Уго Льорис, Серхио Регилон и Оливер Скипп, заменив Пьерлуиджи Голлини, Мэтта Дохерти и Джовани Ло Чельсо.



"Тоттенхэм" доминировал в начале матча и едва не открыл счет уже на девятой минуте. Харри Кейн пробивал с острого угла, однако на линии ворот "Лестера" своевременно оказался Томас.



На 18-й минуте гости создали еще один голевой момент. Кейн ударом головой после подачи Хари Уинксом углового сотряс перекладину.



Вскоре Лукас Моура ударом с линии штрафной заставил Каспера Шмейхеля совершить классный сейв, а затем хозяева провели свою атаку и открыли счет. Удачный отскок от Регилона позволил Дака завладеть мячом во вратарской, и Патсон поспешил расстрелять Льориса — 1:0.



Пропустив, "Тоттенхэм" на время растерялся, но затем вернул себе инициативу и продолжил создавать моменты. На 36-й минуте уже Марк Олбрайтон подстраховал Шмейхеля, на линии ворот остановив удар Пьер-Эмиля Хейбьерга.



А на 38-й минуте "шпоры" восстановили равновесие в счете, проведя контратаку после перехвата в центре поля. Кейн ворвался в штрафную по правому флангу, усадил на пятую точку Сеюнджю и поразил ворота с касанием дальней штанги — 1:1.



До перерыва у Кейна был еще один похожий момент, но вместо того, чтобы оформить дубль, Харри запустил мяч выше.



Во втором тайме игра поскучнела. "Тоттенхэм" владел инициативой, но "Лестер" старался отвечать контратаками и был в этом хорош.



И если на 58-й минуте Льорис не позволил Мэддисону отличиться, то на 76-й Джеймс, ворвавшись в штрафную и получив короткий пас от Харви Барса, поразил ворота Уго при помощи небольшого рикошета от защитника и касания от штанги — 2:1.



У гостей просто не было сил, чтобы устроить финальный штурм, но на исходе компенсированного времени случилось нечто неожиданное. Вышедший на замену Стивен Бергвейн сперва сравнял счет, а затем и принес "шпорам" три очка, дважды резво сыграв в штрафной — 2:3.



Концовка матча вышла сенсационной. "Тоттенхэм" был на волоске от своего первого поражения при Антонио Конте в Премьер-Лиге, но все обошлось.



"Лестер" — "Тоттенхэм". Отчет о матче