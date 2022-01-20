"Тоттенхэм" сенсационным образом вырвал победу у "Лестера"

Стивен Бергвейн Дубль Стивена Бергвейна в компенсированное время позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 2:3 в гостях у "Лестера".

Относительно победы 4:1 над "Уотфордом" в Кубке Англи 8 января главный тренер "лис" Брендан Роджерс вернул в стартовый состав Каспера Шмейхеля, Чаглара Сеюнджю, Кирнана Дьюсбери-Холла, Люка Томаса и Патсона Дака.

У "шпор" по сравнению с предыдущим матчем в старт вернулись Уго Льорис, Серхио Регилон и Оливер Скипп, заменив Пьерлуиджи Голлини, Мэтта Дохерти и Джовани Ло Чельсо.

"Тоттенхэм" доминировал в начале матча и едва не открыл счет уже на девятой минуте. Харри Кейн пробивал с острого угла, однако на линии ворот "Лестера" своевременно оказался Томас.

На 18-й минуте гости создали еще один голевой момент. Кейн ударом головой после подачи Хари Уинксом углового сотряс перекладину.

Вскоре Лукас Моура ударом с линии штрафной заставил Каспера Шмейхеля совершить классный сейв, а затем хозяева провели свою атаку и открыли счет. Удачный отскок от Регилона позволил Дака завладеть мячом во вратарской, и Патсон поспешил расстрелять Льориса — 1:0.

Пропустив, "Тоттенхэм" на время растерялся, но затем вернул себе инициативу и продолжил создавать моменты. На 36-й минуте уже Марк Олбрайтон подстраховал Шмейхеля, на линии ворот остановив удар Пьер-Эмиля Хейбьерга.

А на 38-й минуте "шпоры" восстановили равновесие в счете, проведя контратаку после перехвата в центре поля. Кейн ворвался в штрафную по правому флангу, усадил на пятую точку Сеюнджю и поразил ворота с касанием дальней штанги — 1:1.

До перерыва у Кейна был еще один похожий момент, но вместо того, чтобы оформить дубль, Харри запустил мяч выше.

Во втором тайме игра поскучнела. "Тоттенхэм" владел инициативой, но "Лестер" старался отвечать контратаками и был в этом хорош.

И если на 58-й минуте Льорис не позволил Мэддисону отличиться, то на 76-й Джеймс, ворвавшись в штрафную и получив короткий пас от Харви Барса, поразил ворота Уго при помощи небольшого рикошета от защитника и касания от штанги — 2:1.

У гостей просто не было сил, чтобы устроить финальный штурм, но на исходе компенсированного времени случилось нечто неожиданное. Вышедший на замену Стивен Бергвейн сперва сравнял счет, а затем и принес "шпорам" три очка, дважды резво сыграв в штрафной — 2:3.

Концовка матча вышла сенсационной. "Тоттенхэм" был на волоске от своего первого поражения при Антонио Конте в Премьер-Лиге, но все обошлось.

"Лестер" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2022 00:30

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Последние комментарии:




  1. putintime 20.01.2022 01:12 # putintime
    Всё я пошёл спать

    Пенсыыыыыыыыы Сасаааааааать!

    Дааааааааааааааааааааааааааааа!

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  2. dallaslp 20.01.2022 01:10 # dallaslp
    историческая xуйня

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  3. putintime 20.01.2022 01:06 # putintime
    jirrort
    Рано или поздно Жеппонюхи вылетят из биг 4,это неизбежно.Жеппо ЛФК для ИМПЕРАТОРОВ как наркотик,они не могут без них.Так всегда было,есть и будет, потому что у этой команды днк Нюхать

    Источник: http://fapl.ru/posts/90882/?c=1#c7487463

    (ответить)

  4. mancunia-planet 20.01.2022 01:04 # mancunia-planet
    Крута пздц, вот это да

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  5. true-manc 20.01.2022 01:03 # true-manc
    Концовка шикарная, конечно, братишки, кайфанул от последних минут, хоть и в записи их глянул.
    Камбек намного круче вышел, чем пресловутые жульнические победы лгбтпуля благодаря неправильно разыгранным корнерам ..

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  6. bezviz 20.01.2022 00:55 # bezviz
    хуинва, го спор на 1к, я ставлю на то что Челси закончит в топ-4 с минимум 1 кубком а лузерка будет с 0 трофеев, а ты ставишь на то что Челси не попадет в топ-4?)

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  7. putintime 20.01.2022 00:54 # putintime
    трахаем опускаем унижаем всю дорогу этих лохов

    Я Путин Клопп Лфк Мы Великие

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  8. bezviz 20.01.2022 00:51 # bezviz
    колбасники уже который сезон мечтают чтобы Челси не попал в ЛЧ, а тем временем Челси не только попадает в лч, а еще и выигрывает ее, а колбасная защеканы вечно без трофеев)

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  9. putintime 20.01.2022 00:50 # putintime
    Приветульси Идддите нахульси

    шарамыги ебанные уахахаха

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  10. putintime 20.01.2022 00:49 # putintime
    до Абрамовича нюхали Эвертона попан
    при Абрамовиче наши жеппы
    вот клубы из Ливерпуля разводят Лохов
    )))))

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  11. bratella 20.01.2022 00:47 # bratella
    Впервые в жизни поставил на Шпор сотку коэффициентом 30 ))

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  12. felix-the-cat 20.01.2022 00:46 # felix-the-cat
    Тухелян хозяин этого турнира.

    Источник: http://fapl.ru/posts/90882/?c=1#c7487439


    Тухелян хозяин разве что унитаза


    Очкарик и то в лч больше сделал, чем этот унитаз)

    Хозяин лч это ЗИДАН

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  13. lahmatyj 20.01.2022 00:45 # lahmatyj
    Лихо петухи. Прям как специя милан.

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  14. jirrort 20.01.2022 00:44 # jirrort
    Походу ЧЕЛСИ не выиграет АПЛ в этом сезоне :(
    Да и пох на самом деле.Главное вторую ЛЧ подряд взять,Тухелян хозяин этого турнира.

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  15. putintime 20.01.2022 00:43 # putintime
    Пенсы приветульси сразу же
    Иддддите нахульси уахахаха

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  16. max87 20.01.2022 00:42 # max87
    Получите и распишитесь, с@чки

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  17. b84 20.01.2022 00:40 # b84
    Россиян призвали готовиться к подорожанию сотовой связи

    «Архивные» тарифы (к которым уже нельзя подключиться, но абоненты могут продолжать ими пользоваться) операторов сотовой связи МТС и «Вымпелком» подорожают на 10%. Увеличить цены на эти тарифы планируют также «МегаФон» и Tele2.

    В среднем цены вырастут на 50-150 рублей, в зависимости от тарифа. Рост обусловлен инфляцией, ростом цен на электроэнергию и также из-за "закона Яровой" по которому операторы обязаны хранить телефонные разговоры и трафик абонента на протяжении трёх лет.

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  18. putintime 20.01.2022 00:40 # putintime
    приветульси идддите нахульси,))))

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  19. largo-winch 20.01.2022 00:40 # largo-winch
    "Почему я?" Недомогает Роналду...
    Холодильник рад

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  20. bezviz 20.01.2022 00:39 # bezviz
    у всех камбеки и только у Челси последний камбек был при царе горохе

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