"Тоттенхэм" сенсационным образом вырвал победу у "Лестера"
Дубль Стивена Бергвейна в компенсированное время позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 2:3 в гостях у "Лестера".
Относительно победы 4:1 над "Уотфордом" в Кубке Англи 8 января главный тренер "лис" Брендан Роджерс вернул в стартовый состав Каспера Шмейхеля, Чаглара Сеюнджю, Кирнана Дьюсбери-Холла, Люка Томаса и Патсона Дака.
У "шпор" по сравнению с предыдущим матчем в старт вернулись Уго Льорис, Серхио Регилон и Оливер Скипп, заменив Пьерлуиджи Голлини, Мэтта Дохерти и Джовани Ло Чельсо.
"Тоттенхэм" доминировал в начале матча и едва не открыл счет уже на девятой минуте. Харри Кейн пробивал с острого угла, однако на линии ворот "Лестера" своевременно оказался Томас.
На 18-й минуте гости создали еще один голевой момент. Кейн ударом головой после подачи Хари Уинксом углового сотряс перекладину.
Вскоре Лукас Моура ударом с линии штрафной заставил Каспера Шмейхеля совершить классный сейв, а затем хозяева провели свою атаку и открыли счет. Удачный отскок от Регилона позволил Дака завладеть мячом во вратарской, и Патсон поспешил расстрелять Льориса — 1:0.
Пропустив, "Тоттенхэм" на время растерялся, но затем вернул себе инициативу и продолжил создавать моменты. На 36-й минуте уже Марк Олбрайтон подстраховал Шмейхеля, на линии ворот остановив удар Пьер-Эмиля Хейбьерга.
А на 38-й минуте "шпоры" восстановили равновесие в счете, проведя контратаку после перехвата в центре поля. Кейн ворвался в штрафную по правому флангу, усадил на пятую точку Сеюнджю и поразил ворота с касанием дальней штанги — 1:1.
До перерыва у Кейна был еще один похожий момент, но вместо того, чтобы оформить дубль, Харри запустил мяч выше.
Во втором тайме игра поскучнела. "Тоттенхэм" владел инициативой, но "Лестер" старался отвечать контратаками и был в этом хорош.
И если на 58-й минуте Льорис не позволил Мэддисону отличиться, то на 76-й Джеймс, ворвавшись в штрафную и получив короткий пас от Харви Барса, поразил ворота Уго при помощи небольшого рикошета от защитника и касания от штанги — 2:1.
У гостей просто не было сил, чтобы устроить финальный штурм, но на исходе компенсированного времени случилось нечто неожиданное. Вышедший на замену Стивен Бергвейн сперва сравнял счет, а затем и принес "шпорам" три очка, дважды резво сыграв в штрафной — 2:3.
Концовка матча вышла сенсационной. "Тоттенхэм" был на волоске от своего первого поражения при Антонио Конте в Премьер-Лиге, но все обошлось.
"Лестер" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
20.01.2022 00:30
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Всё я пошёл спать
Пенсыыыыыыыыы Сасаааааааать!
Дааааааааааааааааааааааааааааа!
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историческая xуйня
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jirrort
Рано или поздно Жеппонюхи вылетят из биг 4,это неизбежно.Жеппо ЛФК для ИМПЕРАТОРОВ как наркотик,они не могут без них.Так всегда было,есть и будет, потому что у этой команды днк Нюхать
Источник: http://fapl.ru/posts/90882/?c=1#c7487463
(ответить)
Крута пздц, вот это да
(ответить)
Концовка шикарная, конечно, братишки, кайфанул от последних минут, хоть и в записи их глянул.
Камбек намного круче вышел, чем пресловутые жульнические победы лгбтпуля благодаря неправильно разыгранным корнерам ..
(ответить)
хуинва, го спор на 1к, я ставлю на то что Челси закончит в топ-4 с минимум 1 кубком а лузерка будет с 0 трофеев, а ты ставишь на то что Челси не попадет в топ-4?)
(ответить)
трахаем опускаем унижаем всю дорогу этих лохов
Я Путин Клопп Лфк Мы Великие
(ответить)
колбасники уже который сезон мечтают чтобы Челси не попал в ЛЧ, а тем временем Челси не только попадает в лч, а еще и выигрывает ее, а колбасная защеканы вечно без трофеев)
(ответить)
Приветульси Идддите нахульси
шарамыги ебанные уахахаха
(ответить)
до Абрамовича нюхали Эвертона попан
при Абрамовиче наши жеппы
вот клубы из Ливерпуля разводят Лохов
)))))
(ответить)
Впервые в жизни поставил на Шпор сотку коэффициентом 30 ))
(ответить)
Тухелян хозяин этого турнира.
Источник: http://fapl.ru/posts/90882/?c=1#c7487439
Тухелян хозяин разве что унитаза
Очкарик и то в лч больше сделал, чем этот унитаз)
Хозяин лч это ЗИДАН
(ответить)
Лихо петухи. Прям как специя милан.
(ответить)
Походу ЧЕЛСИ не выиграет АПЛ в этом сезоне :(
Да и пох на самом деле.Главное вторую ЛЧ подряд взять,Тухелян хозяин этого турнира.
(ответить)
Пенсы приветульси сразу же
Иддддите нахульси уахахаха
(ответить)
Получите и распишитесь, с@чки
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Россиян призвали готовиться к подорожанию сотовой связи
«Архивные» тарифы (к которым уже нельзя подключиться, но абоненты могут продолжать ими пользоваться) операторов сотовой связи МТС и «Вымпелком» подорожают на 10%. Увеличить цены на эти тарифы планируют также «МегаФон» и Tele2.
В среднем цены вырастут на 50-150 рублей, в зависимости от тарифа. Рост обусловлен инфляцией, ростом цен на электроэнергию и также из-за "закона Яровой" по которому операторы обязаны хранить телефонные разговоры и трафик абонента на протяжении трёх лет.
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приветульси идддите нахульси,))))
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"Почему я?" Недомогает Роналду...
Холодильник рад
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у всех камбеки и только у Челси последний камбек был при царе горохе
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