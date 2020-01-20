МЮ готов отпустить Лингарда в аренду за 3.5 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить вингера Джесси Лингарда в аренду за 3.5 миллиона фунтов.

Ранее днем стало известно, что в переговоры насчет аренды Лингарда вступил "Ньюкасл". Однако talkSPORT утверждает, что стартовое предложение "сорок" было отклонено.



Уход Лингарда в аренду на вторую половину сезона означал бы, что Джесси уйдет из Юнайтед" насовсем, ведь контракт игрока сборной Англии истекает грядущим летом.



По информации издания "красные дьяволы" хотят получить 3.5 млн. фунтов за Лингарда, однако предложение "Ньюкасла" не дотягивает до этой суммы.



Ожидается, что "сороки" вернутся с улучшенным предложением — такого рода сумма, как и зарплата 29-летнего Лигарда в 100 тыс. фунтов в неделю, не должна стать проблемой для амбициозных владельцев клуба с "Сент-Джеймс Парк".