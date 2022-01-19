Премьер-Лига может изменить правило о переносе матчей из-за COVID-19

Премьер-Лига может пересмотреть правило о переносе матчей в связи с коронавирусом.

Как известно, с распространением штамма "омикрон" Премьер-Лига стала соглашаться на перенос матчей, если команда не может набрать хотя бы 13 полевых игроков и одного голкипера.



В результате из-за этого правила Премьер-Лига отложила уже 22 матча, и не секрет, что отдельные клубы манипулируют этой возможностью.



Например, вовсе не коронавирус был главной причиной, почему "Арсенал" попросил отложить недавнее дерби с "Тоттенхэмом".



Прежде травмы, дисквалификации и отъезд игроков в сборные не были достаточно уважительным поводом, чтобы откладывать матчи, поэтому Премьер-Лига была подвергнута суровой критике со стороны экспертов, медиа и болельщиков за многочисленные переносы.



Как сообщает BBC, Премьер-Лига готова внести корректировки в пресловутое правило с 8 февраля, когда закончится двухнедельный зимний перерыв.



Вероятно, для изменения этого правила потребуются голоса 14 участников Премьер-Лиги из 20. Встреча боссов клубов как раз запланирована на следующую неделю.