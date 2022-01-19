"Аль-Наср" сделал предложение по аренде Обамеянга

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии сделал предложение по аренде нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Из-за конфликта с главным тренером "Арсенала" Обамеянг не играет на клубном уровне с 6 декабря, а сейчас досрочно вернулся из сборной Габона по причине проблем с сердцем на фоне перенесенной коронавирусной болезни.



Однако все это не испугало "Аль-Наср", который, как сообщает BBC, выразил желание взять 32-летнего Обамеянга в аренду с опцией выкупа.



"Канониры" пока не ответили на это предложение и в данный минут ждут результатов обследований Пьер-Эмерика на сердце.



"Он проходит кое-какие обследования, потому что мы не получили никаких объяснений от сборной Габона, почему он вернулся. Мы обязаны убедиться, что там нет никаких осложнений и что игроку ничего не угрожает. Надеюсь, будет именно так. Прежде у него никогда не возникало никаких проблем", — сообщил Артета в среду.