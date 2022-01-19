Игрока "Арсенала" проверяют за ставку на свою желтую карточку
Неназванного игрока "Арсенала" проверяют на предмет умышленного получения желтой карточки в матче Премьер-Лиги для получения выигрыша в букмекерской конторе.
Как сообщают The Athletic, одна из букмекерских контор обратилась к FA, указав на подозрительно высокую сумму денег, поставленную на получение одним из игроков "Арсенала" "горчичника".
Имя этого игрока не разглашается, и даже официальное расследование пока не начато — футбольные чиновники собирают информацию и решают, как им быть дальше. В лондонском клубе об этом уже осведомлены.
Если вина данного футболиста будет доказана, это может вылиться в дисквалификацию на несколько месяцев, как это прежде случалось с Даниэлем Старриджем и Кираном Триппьером.
19.01.2022 21:00
Просмотров: 177
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: