Игрока "Арсенала" проверяют за ставку на свою желтую карточку

Неназванного игрока "Арсенала" проверяют на предмет умышленного получения желтой карточки в матче Премьер-Лиги для получения выигрыша в букмекерской конторе.

Как сообщают The Athletic, одна из букмекерских контор обратилась к FA, указав на подозрительно высокую сумму денег, поставленную на получение одним из игроков "Арсенала" "горчичника".



Имя этого игрока не разглашается, и даже официальное расследование пока не начато — футбольные чиновники собирают информацию и решают, как им быть дальше. В лондонском клубе об этом уже осведомлены.



Если вина данного футболиста будет доказана, это может вылиться в дисквалификацию на несколько месяцев, как это прежде случалось с Даниэлем Старриджем и Кираном Триппьером.