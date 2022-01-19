Второй клуб Премьер-Лиги вступил в борьбу за Диего Карлоса
Неназванный клуб Премьер-Лиги вступил в борьбу с "Ньюкаслом" за защитника "Севильи" Диего Карлоса.
Ранее в январе "Ньюкасл" предложил 30 миллионов фунтов за Карлоса, а накануне стало известно, что Диего подал официальное прошение о трансфере.
Судя по всему, Карлос все-таки отправится в Премьер-Лигу, но не факт, что в "Ньюкасл". Как сообщает Sky Sports, аналогичное "сорокам" предложение сделал другой английский клуб.
Также "Севилья" получила предложение от некого итальянского клуба, но одно оказалось меньше, чем предложения двух представителей Премьер-Лиги.
"Ньюкасл" намерен обзавестись сразу двумя центральными защитниками в январе — к этому "сорок" подталкивает то, что в 43 матчах этого сезона они пропустили 43 гола.
19.01.2022 20:00
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Вот же грязные клубишки. Ньюкасл считай договорился. Ввел этот трансфер, а тут... мерзко и подло.
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Ньюкасл
Челси
Тотенхэм
???
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