Артета: "Мы будем защищать свой клуб зубами и когтями"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выступил в защиту своего клуба по поводу переноса полуфинального матча Кубка Лиги против "Ливерпуля".

Назначенный на четверг матч между "Арсеналом" и "Ливерпулем" на "Эмирейтс" должен был состояться еще две недели назад, но был отложен по просьбе "канониров".



"Арсенал" был подвергнут критике, потому что роль коронавируса в кадровых проблемах лондонцев незначительна, однако Артета убежден, что его клуб поступил правильно.



"Мы будем защищать свой клуб зубами и когтями. Мы не позволим кому-либо очернить наше имя или соврать насчет вещей, которых не было".



"Мы будем совершать ошибки, и мы будем их признавать, но мы будем вступаться за свой клуб".



"Мы знаем, что поступили правильно. Мы приняли это решение совместно с Премьер-Лигой и FA, объяснив причины. По крайней мере, мы были очень, очень честны".



"Мы очень последовательны. Мы сыграли против "Форест" (в Кубке Англии) с 10 отсутствующими игроками, мы стремились сыграть следующий матч и следующий".



"Мы отправились к "Ливерпулю" и сыграли, несмотря на большое количество потерь. Но дошло до того, что мы не могли набрать минимально требуемого лигой количества игроков для проведения матча. Поэтому мы не сыграли, все просто", — цитирует Артету Evening Standard.