Артета: "Мы будем защищать свой клуб зубами и когтями"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выступил в защиту своего клуба по поводу переноса полуфинального матча Кубка Лиги против "Ливерпуля".
Назначенный на четверг матч между "Арсеналом" и "Ливерпулем" на "Эмирейтс" должен был состояться еще две недели назад, но был отложен по просьбе "канониров".
"Арсенал" был подвергнут критике, потому что роль коронавируса в кадровых проблемах лондонцев незначительна, однако Артета убежден, что его клуб поступил правильно.
"Мы будем защищать свой клуб зубами и когтями. Мы не позволим кому-либо очернить наше имя или соврать насчет вещей, которых не было".
"Мы будем совершать ошибки, и мы будем их признавать, но мы будем вступаться за свой клуб".
"Мы знаем, что поступили правильно. Мы приняли это решение совместно с Премьер-Лигой и FA, объяснив причины. По крайней мере, мы были очень, очень честны".
"Мы очень последовательны. Мы сыграли против "Форест" (в Кубке Англии) с 10 отсутствующими игроками, мы стремились сыграть следующий матч и следующий".
"Мы отправились к "Ливерпулю" и сыграли, несмотря на большое количество потерь. Но дошло до того, что мы не могли набрать минимально требуемого лигой количества игроков для проведения матча. Поэтому мы не сыграли, все просто", — цитирует Артету Evening Standard.
19.01.2022 19:00
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Последние комментарии:
Чё? Вроде же по просьбе Ливерпуля матч отложили. А канониров гнобят за перенос матча со шпорами.
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Красава
Вон уже Одегард вернулся, через денек Парти назад вернётся
главное что план сработал, а то что ТТХ возмущается насрать
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