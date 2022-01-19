Ширер не согласен с оправданием Тухеля насчет усталости
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер не согласился с объяснением главного тренера "Челси" Томаса Тухеля по поводу неважной игры команды против "Брайтона".
Сыграв с "Брайтоном" только вничью во вторник вечером (1:1), Тухель заявил, что его команда устала — эмоционально и физически.
Однако Ширер не думает, что проблема в усталости, и указывает на то, что такой скамейке запасных, как у "синих", позавидует любой.
"Я на это не куплюсь, не верьте этому".
"Это тяжелое время для каждого футбольного клуба в мире, все они находятся в очень сложных обстоятельствах, как и каждый — не только в футболе".
"Однако сегодня у него (Тухеля) была скамейка стоимостью 220 миллионов фунтов. Ковачич, Хаверц, Вернер, Пуишич... А Маунта он оставил в запасе в субботу, выпустив сегодня вечером", — сообщил Ширер BT Sport.
19.01.2022 18:30
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Последние комментарии:
В точку ток тупые пенсы хавают все то что им преподносят
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да всем насрать на мнения ущербных "экспертов", руководство и судей АПЛ.
а ТТ говорит то, что нужно
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Да никто несогласен.. с таким составом плакать на общезрение .. ну так себе.. мне вообще последнии месяцы кажится.. что ещё чутка и Тухель начнет ругаться с руководством.. ну нормальная практика для него
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Петухель постоянно ищет отмазки и оправдания. Типичный физрук.
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уолтер уайт
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Обоссал пенсов, особенно гейтурика
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шутка дня
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