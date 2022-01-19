Ширер не согласен с оправданием Тухеля насчет усталости

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер не согласился с объяснением главного тренера "Челси" Томаса Тухеля по поводу неважной игры команды против "Брайтона".

Сыграв с "Брайтоном" только вничью во вторник вечером (1:1), Тухель заявил, что его команда устала — эмоционально и физически.



Однако Ширер не думает, что проблема в усталости, и указывает на то, что такой скамейке запасных, как у "синих", позавидует любой.



"Я на это не куплюсь, не верьте этому".



"Это тяжелое время для каждого футбольного клуба в мире, все они находятся в очень сложных обстоятельствах, как и каждый — не только в футболе".



"Однако сегодня у него (Тухеля) была скамейка стоимостью 220 миллионов фунтов. Ковачич, Хаверц, Вернер, Пуишич... А Маунта он оставил в запасе в субботу, выпустив сегодня вечером", — сообщил Ширер BT Sport.