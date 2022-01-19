Ширер не согласен с оправданием Тухеля насчет усталости

Алан Ширер Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер не согласился с объяснением главного тренера "Челси" Томаса Тухеля по поводу неважной игры команды против "Брайтона".

Сыграв с "Брайтоном" только вничью во вторник вечером (1:1), Тухель заявил, что его команда устала — эмоционально и физически.

Однако Ширер не думает, что проблема в усталости, и указывает на то, что такой скамейке запасных, как у "синих", позавидует любой.

"Я на это не куплюсь, не верьте этому".

"Это тяжелое время для каждого футбольного клуба в мире, все они находятся в очень сложных обстоятельствах, как и каждый — не только в футболе".

"Однако сегодня у него (Тухеля) была скамейка стоимостью 220 миллионов фунтов. Ковачич, Хаверц, Вернер, Пуишич... А Маунта он оставил в запасе в субботу, выпустив сегодня вечером", — сообщил Ширер BT Sport.


Метки Премьер-Лига, Тухель, Челси, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2022 18:30

Количество просмотров Просмотров: 685

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 19.01.2022 19:23 # felix-the-cat
    В точку ток тупые пенсы хавают все то что им преподносят

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  2. h22o 19.01.2022 18:59 # h22o
    да всем насрать на мнения ущербных "экспертов", руководство и судей АПЛ.
    а ТТ говорит то, что нужно

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  3. alienripley 19.01.2022 18:58 # alienripley
    Да никто несогласен.. с таким составом плакать на общезрение .. ну так себе.. мне вообще последнии месяцы кажится.. что ещё чутка и Тухель начнет ругаться с руководством.. ну нормальная практика для него

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  4. frisby 19.01.2022 18:48 # frisby
    Петухель постоянно ищет отмазки и оправдания. Типичный физрук.

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  5. wilegend 19.01.2022 18:45 # wilegend
    уолтер уайт

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  6. unclearness 19.01.2022 18:41 # unclearness
    Обоссал пенсов, особенно гейтурика

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  7. true-manc 19.01.2022 18:38 # true-manc
    шутка дня

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