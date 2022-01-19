"Ливерпуль" отклонил два предложения по Филлипсу

"Ливерпуль" отклонил два предложения от двух различных клубов по защитнику Натаниэлю Филлипсу.

В прошлом сезоне Филлипс сыграл ключевую роль в завоевании "Ливерпулем" путевки в Лигу Чемпионов, но в этой кампании принял участие только в трех матчах.



Главный тренер "красных Юрген Клопп ранее уже подтвердил, что 24-летний англичанин, вернувшийся к тренировкам после перелома скулы, может покинуть "Энфилд" в январе.



Liverpool Echo ожидает, что Филлипс будет продан "Ливерпулем" в январе, но два первых предложения по Натаниэлю мерсисайдский клуб отклонил.



Одно из этих двух предложений сделал "Уотфорд", который в ближайшие дни должен предпринять еще одну попытку.



Издание добавляет, что "Ливерпуль" надеется выручить 15 миллионов фунтов за Филлипса.