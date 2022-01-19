"Ливерпуль" отклонил два предложения по Филлипсу
"Ливерпуль" отклонил два предложения от двух различных клубов по защитнику Натаниэлю Филлипсу.
В прошлом сезоне Филлипс сыграл ключевую роль в завоевании "Ливерпулем" путевки в Лигу Чемпионов, но в этой кампании принял участие только в трех матчах.
Главный тренер "красных Юрген Клопп ранее уже подтвердил, что 24-летний англичанин, вернувшийся к тренировкам после перелома скулы, может покинуть "Энфилд" в январе.
Liverpool Echo ожидает, что Филлипс будет продан "Ливерпулем" в январе, но два первых предложения по Натаниэлю мерсисайдский клуб отклонил.
Одно из этих двух предложений сделал "Уотфорд", который в ближайшие дни должен предпринять еще одну попытку.
Издание добавляет, что "Ливерпуль" надеется выручить 15 миллионов фунтов за Филлипса.
19.01.2022 17:00
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