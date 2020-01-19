"Ньюкасл" договаривается об аренде Лингарда

"Ньюкасл" договаривается об аренде полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

В этом сезоне Премьер-Лиги Лингард еще не выходил в стартовом составе, и с назначением Ральфа Рангника его ситуация почти не изменилась, поэтому для Джесси нет особого смысла впустую терять еще полгода, оставаясь в "Юнайтед".



С другой стороны, смена клуба в январе связана с массой сложностей, поэтому идеальным вариантом для Лингарда может быть уход в аренду, чтобы уже летом определиться с постоянным пристанищем.



Кроме того, аренда является единственной возможностью для "Юнайтед" выручить хоть какие-нибудь деньги за Джесси. Например, год назад "красные дьяволы" получили от "Вест Хэма" 1.5 млн. фунтов в качестве арендной платы.



Как сообщает Manchester Evening News, "Ньюкасл" готов заплатить арендную плату, а также полностью взять на себя зарплату Лингарда в 100 тыс. фунтов в неделю.