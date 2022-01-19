Травма Окслейд-Чемберлена не является серьезной

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен избежал серьезной травмы лодыжки.

Напомним, травма Окслейд-Чемберлена омрачила победу "Ливерпуля" 3:0 над "Брайтоном" в минувшее воскресенье. Главный тренер "красных" Юрген Клопп тогда сказал, что Алекс неудачно подвернул лодыжку.



В результате 28-летний англичанин пропускает выезд к своему бывшему клубу "Арсеналу" в рамках полуфинала Кубка Лиги в четверг, однако отсутствие игрока не продлится долго.



"Я разговаривал с ним вчера, и он не думает, что это так уж серьезно. Мы будем оценивать его состояние день за днем. Я бы не стал исключать его возвращение на выходных, но завтра — точно нет", — цитирует ассистента Пепа Лейндерса официальный веб-сайт "Ливерпуля".