Травма Окслейд-Чемберлена не является серьезной

Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен избежал серьезной травмы лодыжки.

Напомним, травма Окслейд-Чемберлена омрачила победу "Ливерпуля" 3:0 над "Брайтоном" в минувшее воскресенье. Главный тренер "красных" Юрген Клопп тогда сказал, что Алекс неудачно подвернул лодыжку.

В результате 28-летний англичанин пропускает выезд к своему бывшему клубу "Арсеналу" в рамках полуфинала Кубка Лиги в четверг, однако отсутствие игрока не продлится долго.

"Я разговаривал с ним вчера, и он не думает, что это так уж серьезно. Мы будем оценивать его состояние день за днем. Я бы не стал исключать его возвращение на выходных, но завтра — точно нет", — цитирует ассистента Пепа Лейндерса официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 19.01.2022 15:53 # kukuruzzo
    Жаль, что травмат. Вполне мог пойти по пути Гнабри.

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  2. largo-winch 19.01.2022 15:43 # largo-winch
    Окс только против МС полезен, в остальном бесполезен

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  3. true-manc 19.01.2022 15:13 # true-manc
    жалко...

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