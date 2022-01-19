Рангник объяснил проблему Санчо

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил, почему вингеру Джейдону Санчо пока не удалось заиграть на высоком уровне после своего дорогостоящего перехода из дортмундской "Борсии".

В своих 23 матчах за "Юнайтед" 21-летний Санчо лишь забил два гола и не отдал ни одной результативной передачи.



Рангник связывает это с тем, что на "Олд Траффорд" обошедшийся клубу в 73 миллиона фунтов игрок столкнулся с гораздо более высокими ожиданиями и оказался к этому не готов психологически.



"Здесь другая лига, и он выступает за один из крупнейших клубов в мире. Кроме того, много всего происходит у него в голове".



"Когда ты приезжаешь в дортмундскую "Боруссию" никому не известным 18-летним талантливым парнем из Англии, то это другое — ты лишь можешь прогрессировать, ты лишь можешь стать лучше".



"Там уровень ожиданий был гораздо ниже по сравнению с твоим переходом в клуб вроде "Манчестер Юнайтед" за огромную трансферную сумму".



"Здесь каждый ожидает, что он будет одним из лучших игроков в команде. Это более требовательная ситуация в психологическом и эмоциональном плане, нежели была у него в дортмундской "Боруссии".



"Ему нужно сделать соответствующие шаги, чтобы стать игроком топ-уровня для клуба на следующие 10 лет. Мы можем указать ему направление. Мы можем протянуть ему руку помощи, оказать необходимое содействие, но в конце концов он сам должен сделать эти шаги".



"Когда я смотрю за ним на тренировках, то он один из лучших игроков. Однако важно демонстрировать высочайший уровень не только на тренировках. Я сказал ему это вчера: подтверди в матчах свой уровень, который ты показываешь на тренировках".



"С такого рода созидательными, атакующими игроками уверенность в себе имеет решающее значение. Они должны осознавать, насколько хороши могу быть, чтобы показывать это на глазах 75,000 зрителей — или 45,000 на "Вилл Парк".



"Не сомневаюсь, что он способен на это. Нам нужно, чтобы он дорос до того уровня, который демонстрировал в дормундской "Боруссии", — цитирует Рангника Daily Mail.