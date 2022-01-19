Конте не знает, купит ли "Тоттенхэм" кого-нибудь в январе

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте не уверен, что его клуб купит кого-нибудь в январе.

На прошлой неделе Конте рассказал, что провел встречу с президентом Даниэлем Леви и спортивным директором Фабио Паратичи насчет планов клуба на зимнее трансферное окно.



Конте дал руководству "шпор" свои рекомендации насчет потенциальных новичков, но у Антонио нет уверенности, что он получит столь необходимое усиление.



"Уверен ли я, что клуб совершит хотя бы одно приобретение в январе? Я не знаю".



"Я знаю, что январское трансферное окно — это всегда очень сложно. Важных игроков проще покупать на старте сезона".



"Покупать в январе непросто, но в то же время мы очень хорошо знаем, что нам нужно что-нибудь предпринять, если у нас будет возможность. Даже если это не самая лучшая возможность".



"Повторюсь: это может быть не самая лучшая возможность. Думаю, мы в той ситуации, когда нам требуется усиление, потому что у нас не самый глубокий состав", — цитирует Конте Evening Standard.