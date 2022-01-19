"Ньюкасл" обсуждает покупку Митчела Баккера

"Ньюкасл" ведет переговоры о покупке левого защитника "Байера" Митчела Баккера.

Ранее в январе "Ньюкасл" уже потратился на правого защитника Кирана Триппьера и нападающего Криса Вуда. Сейчас "сороки" работают над укреплением прочих позиций, и левый фланг обороны тоже не остался без внимания.



Баккер присоединился к "Байеру" только прошлым летом из ПСЖ по сделке стоимостью 8.5 млн. фунтов, и "Ньюкасл" готов предложить клубу из Леверкузена возможность быстро сделать прибыль на игроке молодежной сборной Голландии, сообщает Daily Mail.



Митчел является продуктом знаменитой академии "Аякса" и полностью соответствует требованиям современного крайнего защитника. У 21-летнего голландца отличные физические данные, поэтому связанные с выступлением в Премьер-Лиге нагрузки не должны стать для него проблемой.



Баккер, который был основным игроком ПСЖ на своей позиции при Томасе Тухеле, сыграл 12 матчей за "Байер" в этом сезоне Бундеслиги, забив один гол и отдав две результативные передачи.