Светская хроника за среду

ПСЖ ведет переговоры с Полем Погба. Душан Влахович отверг "Арсенал". Луис Суарес и Марио Балотелли могут вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

ПСЖ ведет переговоры с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба. (ESPN)



"Ювентус" установил контакт с нападающим Антони Мартиалем, но пока не обращался к "Юнайтед". (Goal)



"Интер" не отпустит вингера Ивана Перишича в "Челси" в январе. (Fabrizio Romano)



Крайний защитник Сержиньо Дест счастлив в "Барселоне" и не собирается в "Челси". (Mundo Deportivo)



"Ливерпуль" хочет купить вингера "Фулхэма" Фабиу Карвалью за 5 миллионов фунтов. 19-летний англичанин также вызывает интерес у "Вест Хэма", "Лидса" и "Порту". (The Sun)



"Арсенал" приблизился к аренде полузащитника "Ювентуса" Артура Мело после того, как клуб из Турина определил Бруну Гимараэса из "Лиона" на замену бразильцу. (The Sun)



Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович отверг "Арсенал" и хочет перейти только в "Ювентус". (Daily Mail)



Защитник "Арсенала" Пабло Мари близок к переходу в "Удинезе" на правах аренды. (Evening Standard)



"Тоттенхэм" все еще пытается согласовать покупку вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре. (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле может отправиться в "Барселону" или "Атлетико". (L'Equipe)



"Тоттенхэм" пытается избавиться от Ндомбеле, Мэтта Дохерти, Деле Алли и Стивена Бергвейна. (Fabrizio Romano)



Нападающий Луис Суарес заинтересован в переходе в "Астон Виллу" летом, когда его контракт с "Атлетико" истечет. (Gerard Romero)



"Ньюкасл" задумывается о приглашении бывшего нападающего "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Марио Балотелли. (Inside Fubol)



"Лестер" и "Ньюкасл" готовы составить конкуренцию "Брентфорду" в борьбе за полузащитника Кристиана Эриксена. (The Times)



"Ред Булл" отказался продать полузащитника Брендана Ааронса в "Лидс" за 15 млн. фунтов, однако "белые" готовы вернуться с улучшенным предложением. (The Athletic)



Другое



"Арсенал" не ожидает, что ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Ливерпуля" будет отложен. (Daily Mail)



Уэйн Руни пройдет собеседование на должность главного тренера "Эвертона". (The Sun)



Наставник "Юнайтед" Ральф Рангник даст своим игрокам пять выходных во время предстоящего зимнего перерыва. (The Sun)



"Арсенал" заставил сборную Габона досрочно вернуть нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, у которого возникли проблемы с сердцем. (Daily Mail)



Легенда "Юнайтед" Гари Невилл вступил в лейбористскую партию и может баллотироваться на пост мэра Манчестера. (The Guardian)



Судебный процесс по поводу рукоприкладства легенды "Юнайтед" Райана Гиггза в отношении своей бывшей девушки и ее сестры был отложен до 8 августа. (BBC)