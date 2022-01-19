Светская хроника за среду
ПСЖ ведет переговоры с Полем Погба. Душан Влахович отверг "Арсенал". Луис Суарес и Марио Балотелли могут вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
ПСЖ ведет переговоры с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба. (ESPN)
"Ювентус" установил контакт с нападающим Антони Мартиалем, но пока не обращался к "Юнайтед". (Goal)
"Интер" не отпустит вингера Ивана Перишича в "Челси" в январе. (Fabrizio Romano)
Крайний защитник Сержиньо Дест счастлив в "Барселоне" и не собирается в "Челси". (Mundo Deportivo)
"Ливерпуль" хочет купить вингера "Фулхэма" Фабиу Карвалью за 5 миллионов фунтов. 19-летний англичанин также вызывает интерес у "Вест Хэма", "Лидса" и "Порту". (The Sun)
"Арсенал" приблизился к аренде полузащитника "Ювентуса" Артура Мело после того, как клуб из Турина определил Бруну Гимараэса из "Лиона" на замену бразильцу. (The Sun)
Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович отверг "Арсенал" и хочет перейти только в "Ювентус". (Daily Mail)
Защитник "Арсенала" Пабло Мари близок к переходу в "Удинезе" на правах аренды. (Evening Standard)
"Тоттенхэм" все еще пытается согласовать покупку вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре. (Fabrizio Romano)
Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле может отправиться в "Барселону" или "Атлетико". (L'Equipe)
"Тоттенхэм" пытается избавиться от Ндомбеле, Мэтта Дохерти, Деле Алли и Стивена Бергвейна. (Fabrizio Romano)
Нападающий Луис Суарес заинтересован в переходе в "Астон Виллу" летом, когда его контракт с "Атлетико" истечет. (Gerard Romero)
"Ньюкасл" задумывается о приглашении бывшего нападающего "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Марио Балотелли. (Inside Fubol)
"Лестер" и "Ньюкасл" готовы составить конкуренцию "Брентфорду" в борьбе за полузащитника Кристиана Эриксена. (The Times)
"Ред Булл" отказался продать полузащитника Брендана Ааронса в "Лидс" за 15 млн. фунтов, однако "белые" готовы вернуться с улучшенным предложением. (The Athletic)
Другое
"Арсенал" не ожидает, что ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Ливерпуля" будет отложен. (Daily Mail)
Уэйн Руни пройдет собеседование на должность главного тренера "Эвертона". (The Sun)
Наставник "Юнайтед" Ральф Рангник даст своим игрокам пять выходных во время предстоящего зимнего перерыва. (The Sun)
"Арсенал" заставил сборную Габона досрочно вернуть нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, у которого возникли проблемы с сердцем. (Daily Mail)
Легенда "Юнайтед" Гари Невилл вступил в лейбористскую партию и может баллотироваться на пост мэра Манчестера. (The Guardian)
Судебный процесс по поводу рукоприкладства легенды "Юнайтед" Райана Гиггза в отношении своей бывшей девушки и ее сестры был отложен до 8 августа. (BBC)
19.01.2022 11:00
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Последние комментарии:
А чо фаны ЛФК так перевозбудились от серии неудачи Челси? Надеются взять главный трофей последних лет - быть выше Челси? Ну причина достойная. Кубок будут вручать на пустом Энфилде, вслед за фейковым чемпионством Сити.
(ответить)
Я лично рад, как обосрался физрук Шевченко.
Только жаль ему не дойдёт в его тугую башку, что он недотренер и его уровень даже не Дженоа, а 5 резервный состав Динамо.
(ответить)
> Вялый Бздухель лучший тренер современности, потому что получил награду от фифа
)))))))))000
(ответить)
Бздухель уже год у руля Уе6анси и сколько матчей у него было, где синяя xуйня совершала камбэк? Против Бернли небось какого-нибудь разок хахахахахаха
(ответить)
- Алан Ширер о реакции команды на гол Зиеша:
«Отсутствие празднования, отсутствие реакции. Головы опущены. Мне больше не нужны доказательства того, что в раздевалке есть проблема».
(ответить)
Болейте за ФК БИЗНЕСКАРСИ несмотря ни на что.Особенно в самые тяжелые для клуба времена.
(ответить)
"Ред Булл" отказался продать полузащитника Брендана Ааронса в "Лидс" за 15 млн. фунтов, однако "белые" готовы вернуться с улучшенным предложением. (The Athletic)
Источник: http://fapl.ru/posts/90868/?c=1
Его зовут Бренден Ааронсон, а не хуй пойми кого вы написали.
(ответить)
Челси Манчестер Юнайтед 1:1
Уотфорд Членси 1:2 ( уотфорд без двух свои лидеров ) пол матча возил щольсе
Вест Хем щольсе 3:2
Зенит Членси 3:3 ( ор )
Членси Лидс 3:2 ( левая пенка в конце )
Членси Эвертон (1:1) ничья с Эвертоном который сосет всем подряд
Вулверхэмптон Членси 0:0
Брентфорд Членси 0:2
Астон Вилла Членси 1:3 по делу
Членси Брайтон 1:1 мегоотскок
Членси Ливерпуль 2:2
Членси ТТХ 2:0 кубок лиги
Членси ЧЕСТЕРФИЛД 5:1 ( уровень одинаковый соперников )
Тоттенхем Щленси 0:1
Манчестер Сити Щельси 1:0 ( за два матча 1 удар в створ )
Брайтон Щельси 1:1
Просто результаты середняка ушастый Тухель чисто лох и физрук
(ответить)
Сбер на 20% упал, надо на все свои 5к рублей закупиться
(ответить)
Опа пидорастерка и охранник вылезли.. вчера очковали писать а сегодня можно чуть аналитики добавить ахаах
(ответить)
Чемпионси, приветульси!
Почти у всех команд из ТОП10 были отложенные матчи. Сколько таковых было у Челси? Я вам скажу: ровно столько, сколько у МС ЛЧ.
Далее,
Челси по прежнему участвует и претендует на победу в 5 турнирах. Сколько клубов АПЛ может похвастаться подобным? Я вам скажу: ровно столько, сколько у Чепухапуля трофеев за последние 2 года.
(ответить)
это очевидно, что на апл уже забили.
отсюда зиехи, пулисики, обои, сарры в старте и т.д.
в 4-ке будут, ибо обьективно сильнее остальных конкурентов. Силы бросят опять на кубки и это тоже очевидно. Нету разницы, 2ой ты в апл или 4-ый, ее просто нету. А кубки это то, что красит сезон. ЛЧ его делает и вовсе восхитительным.
уже впринципе нету у фанов челси интереса к просмотру матчей апл, когда интрига борьбы за 1 место умерла. У игроков мотивация тоже угасла на апл.
Шпор в воскресенье выиграть и все збс. А так уже понятно, что акцент будет на кубки. Пеп опять в холодном поту, ЛЧ опять уходит (
(ответить)
1 Манчестер Сити 22 56
2 Ливерпуль 21 45
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерху*ня на страпоне!!!
(ответить)
"Ньюкасл" задумывается о приглашении бывшего нападающего "Манчестер Сити" Марио Балотелли. (Inside Fubol)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Чемпионси, приветульси!
(ответить)
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