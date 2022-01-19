"Милан" хочет арендовать Тангангу

"Милан" выразил желание взять в аренду защитника "Тоттенхэма" Яфета Тангангу.

В этом сезоне 22-летний Танганга выходил в стартовом составе "Тоттенхэма" 15 раз во всех соревнованиях, но в Премьер-Лиге не появляется на поле с победы 3:0 над "Кристал Пэлас" на Boxing Day.



Как сообщает Sky Sports, Яфет опасается за свои шансы получать игровое время, когда Эрик Дайер и Кристиан Ромеро вернутся в строй после травм, а потому может быть открыт к уходу в аренду.



В то же время "Милан" готов предложить Танганге возможность побороться за титул Серии А — сейчас "россонери" занимают второе место в итальянском первенстве, уступая два очка "Интеру".