Беллерин доволен, как Томиясу заменил его в "Арсенале"

Такехиро Томиясу Правый защитник "Реал Бетис" Эктор Беллерин заявил, что рад успехам своего сменщика в "Арсенале" Такехиро Томиясу.

Утратив мотивацию к игре за "Арсенал", прошлым летом Беллерин отпросился на родину. В итоге Эктор был арендован "Реал Бетис", а "канониры" купили на место испанца Томиясу из "Болоньи".

Такехиро прекрасно освоился в команде Микеля Артеты, приняв участие в 16 матчах Премьер-Лиги, и Беллерин может только порадоваться за лондонский клуб.

"Арсенал" выступает удивительным образом, и я этому так рад. Игрок, которого они взяли на мою позицию — Томиясу, — выступает замечательно. С моей стороны нет никаких обид".

"Это приятно видеть, потому что я по-прежнему смотрю каждый их матч и хочу, чтобы парни были успешны. Просто так бывает в футболе — ты должен думать, как будет лучше для тебя и клуба".

"Я всегда говорил клубу, что в случае своего ухода не хочу оставить их без кого-либо на моей позиции, не хочу оставить их в затруднительной ситуации".

"Я хочу лучшего для всех нас. Я провел в "Арсенале" 10 лет и люблю клуб. Все сложилось хорошо для каждого, и это доказывает, что я поступил правильно".

"Я радуюсь, видя успехи парней", — цитирует Беллерина Daily Mail.


Метки Арсенал, Беллерин, Реал Бетис, Томиясу

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2022 09:00

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  1. c1886- 19.01.2022 10:11 # c1886-
    Мужик!!!

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  2. chr1s8rown 19.01.2022 09:59 # chr1s8rown
    С его физикой в центре должен играть

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  3. wengerrrro 19.01.2022 09:47 # wengerrrro
    не понимаю, о каких успехах идет речь. пару матчей на нормальном уровне. ничего выдающегося. смотрим что дальше будет.

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