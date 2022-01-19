Беллерин доволен, как Томиясу заменил его в "Арсенале"

Правый защитник "Реал Бетис" Эктор Беллерин заявил, что рад успехам своего сменщика в "Арсенале" Такехиро Томиясу.

Утратив мотивацию к игре за "Арсенал", прошлым летом Беллерин отпросился на родину. В итоге Эктор был арендован "Реал Бетис", а "канониры" купили на место испанца Томиясу из "Болоньи".



Такехиро прекрасно освоился в команде Микеля Артеты, приняв участие в 16 матчах Премьер-Лиги, и Беллерин может только порадоваться за лондонский клуб.



"Арсенал" выступает удивительным образом, и я этому так рад. Игрок, которого они взяли на мою позицию — Томиясу, — выступает замечательно. С моей стороны нет никаких обид".



"Это приятно видеть, потому что я по-прежнему смотрю каждый их матч и хочу, чтобы парни были успешны. Просто так бывает в футболе — ты должен думать, как будет лучше для тебя и клуба".



"Я всегда говорил клубу, что в случае своего ухода не хочу оставить их без кого-либо на моей позиции, не хочу оставить их в затруднительной ситуации".



"Я хочу лучшего для всех нас. Я провел в "Арсенале" 10 лет и люблю клуб. Все сложилось хорошо для каждого, и это доказывает, что я поступил правильно".



"Я радуюсь, видя успехи парней", — цитирует Беллерина Daily Mail.