Конте: "Только ковид может быть поводом отложить матч"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте выразил свое недоумение по поводу решения Премьер-Лиги отложить матч против "Арсенала".

Напомним, воскресное дерби Северного Лондона было отложено по просьбе "Арсенала", которых из-за кадровых проблем не смог собрать минимально необходимого количества игроков.

В ответ на это "Тоттенхэм" разразился гневным заявлением, и Конте разделяет позицию своего клуба, считая, что "канониры" злоупотребили возможностью отложить матч.

"Мы сделали свое заявление, и я думаю, наш клуб четко выразил свое разочарование по поводу этого решения. Это определенно было очень странное решение".

"Мне кажется, что мы должны играть, когда нам положено играть, не откладывая матчи из-за травм или уехавших в сборные игроков".

"Ковид — это большая проблема, и только ковид может быть поводом отложить матч".

"Я впервые в жизни наблюдаю подобное — а у меня есть кое-какой опыт в футболе. Это очень странно", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Арсенал, Конте, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2022 07:00

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  1. mixmaster 19.01.2022 08:21 # mixmaster
    Опыт у него кое-какой. Это про договорняки в юве?

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  2. largo-winch 19.01.2022 07:29 # largo-winch
    Челси 23 44
    ТТХ 18 33

    то есть эти пидарасы не сыграли 5 матчей, но еще и клюв свой смеют раскрывать?!
    РАССТРЕЛЯТЬ!

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  3. quavo 19.01.2022 07:21 # quavo
    Не обоссаный ли курятник 4 недели отдыхал опод предлогом ковида ?

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  4. true-manc 19.01.2022 07:06 # true-manc
    Это правда

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