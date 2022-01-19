Конте: "Только ковид может быть поводом отложить матч"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте выразил свое недоумение по поводу решения Премьер-Лиги отложить матч против "Арсенала".

Напомним, воскресное дерби Северного Лондона было отложено по просьбе "Арсенала", которых из-за кадровых проблем не смог собрать минимально необходимого количества игроков.



В ответ на это "Тоттенхэм" разразился гневным заявлением, и Конте разделяет позицию своего клуба, считая, что "канониры" злоупотребили возможностью отложить матч.



"Мы сделали свое заявление, и я думаю, наш клуб четко выразил свое разочарование по поводу этого решения. Это определенно было очень странное решение".



"Мне кажется, что мы должны играть, когда нам положено играть, не откладывая матчи из-за травм или уехавших в сборные игроков".



"Ковид — это большая проблема, и только ковид может быть поводом отложить матч".



"Я впервые в жизни наблюдаю подобное — а у меня есть кое-какой опыт в футболе. Это очень странно", — цитирует Конте Sky Sports.