Тухель: "Мы устали"

Наставник "Челси" Томас Тухель объяснил неважную игру своей команды против "Брайтона" усталостью — и не только физической.

Во вторник вечером "Челси" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до четырех матчей, сыграв только вничью — 1:1.



Вялая игра "синих" не стала сюрпризом для Тухеля. Томас даже собирается дать игрокам два дня выходных, прежде чем команда начнет подготовку к дерби с "Тоттенхэмом".



"Я говорил это уже сотню раз. Ели вы посмотрите на нашу ситуацию в плане тяжелых травм, травм ключевых игроков и ковида, если вы посмотрите на наше расписание, то получите ответ".



"Мы устали душевно и физически, это легко увидеть по нашей игре. Нам нужно перезарядить батареи, нам нужно на время отвлечься".



"Таково мое ощущение — поэтому я и даю игрокам два дня выходных, а затем мы используем пятницу и субботу для подготовки к воскресенью", — приводит слова Тухеля The Independent.