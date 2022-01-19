"Челси" в четвертом матче подряд теряет очки
"Челси" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до четырех матчей, сыграв на выезде с "Брайтоном" только вничью — 1:1.
Главный тренер "чаек" Грэм Поттер слегка удивил, переведя в запас Леандро Троссарда и Нила Мопе, вместо которых с первых минут появились Стивен Альсате и Данни Уэлбек. Адам Лаллана уступил свое место в команде Тарику Лэмпти.
В стартовый состав "синих" вернулись Жоржиньо, Мейсон Маунт и Каллум Хадсон-Одои, заменив Матео Ковачича, Маланга Сарра и Кристиана Пулишича.
"Брайтон" создал голевой момент уже на третьей минуте, когда после хорошей комбинации Якуб Модер пробивал с линии штрафной — мимо!
Хозяева и дальше смотрелись интереснее, демонстрируя неплохую комбинационную игру. У "Челси" в атаке ничего не клеилось.
Тем не менее, именно гости открыли счет. На 28-й минуте Хаким Зийеш нанес коварный удар с дистанции в ближний угол ворот Робертаа Санчеса — 0:1.
И хотя "чайки" играли лучше, за весь первый тайм они ни разу не пробили в створ ворот Кепы Аррисабалаги.
С началом второго тайма "Брайтон" принялся остервенело давить, в результате чего "синие" были вынуждены сосредоточиться на обороне.
На 60-й минуте только Кепа выручил гостей, отразив удар Алексиса Макаллистера с рикошетом. Был назначен угловой, и после навеса от флажка Адам Уэбстер буквально вколотил мяч в ворота головой — 1:1.
Ответный гол сделал игру более открытой, потому что "Брайтон" не стал сбавлять обороны, а "Челси", недовольный ничейным результатом, принялся ходить вперед.
Реальный шанс вновь выйти вперед гости имели на 73-й минуте. Ромелу Лукаку обработал мяч после заброса верхом в штрафную, но Санчес отразил удар бельгийца с острого угла.
Ближе к концовке, в том числе благодаря тройной замене, "синие" прибрали инициативу, однако вырвать победу не смогли.
Большую часть матча "Брайтон" смотрелся лучше. На классе, опыте и везении "Челси" удалось открыть счет, однако "чайкам" удалось восстановить справедливость.
"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче
19.01.2022 00:55
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Последние комментарии:
Троечники остались на своем месте.
(ответить)
ИМПЕРАТОРЫ ,кого предпочитаете в финале Кубка Карабаха,гг или колбасу?Мне вот чуйка подсказывает,что лучше будет,если таракан будет нашим соперником в финале.Он любит проигрывать решающие матчи.
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вот поттеру бы напа хорошего, эти мопе и уэлбеки просто смех, больше вреда, чем пользы. уверен, если б у брайтона был бюджет побольше и взяли более опытных и качественных игроков, то за 4ку бы изи боролись. смотрятся лучше того же аснла, которому авансы нихуевые отвешивают и считают главным претендентом на место в лч, о тратах и говорить не стоит.
а так чайки очень интересная и самобытная команда, хорошо бы владельцу сохранить такого топ тренера и поддержать его трансферами
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Пенсы красавцы! По потерянным и так на грани вылета из 4-ки, так они решили ещё на будущее задел сделать и 2 очка проебать.
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Уверен попадись Брайтон к Апрелю то разьебали бы их! Но нет как раз эта напористая команда в тяжёлый график попалась! Пора ковидом заразится парням чтоб 10-12 дней отбохнули собрались силами! Как ещё Алонсо выдерживает почти ааждую игру играть....
(ответить)
Очки нннадо?
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Плохо. Но терпимо. На апл забили уже.
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Если бы вместо Мопе играла моя бабуля, Челси был бы разгромлен.
(ответить)
Тухель за год вернулся к тому, с чего начинал.
(ответить)
Ипать , там нашего курильщика отхерачили сегодня :(
https://youtu.be/OxYi4Z9FyrI
(ответить)
Помойка лига конференций ждёт тебя.
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Бегемот опасен когда голодный и злой, а не когда он чемодан
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Нужна петиция по остановке сезона.
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это брайтон хорош или щолсе говнецо?
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тухлый аут, за год он никак не раскрыл вернера, хаверца, одои, пулишича и зиеша, не знает что делать с лукаку, ни один игрок при нес не стал лучше, просто в защите чуть надежней стали а голы как не умели забивать так и не умеем, это не дело, это проеб золотого времени, с таким составом нужно забирать все трофеи каждый сезон а не с0сать брайтонам...
хз даже кого назначить, может быть гасперини из аталанты забрать...
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