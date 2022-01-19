"Челси" в четвертом матче подряд теряет очки

"Челси" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до четырех матчей, сыграв на выезде с "Брайтоном" только вничью — 1:1.

Главный тренер "чаек" Грэм Поттер слегка удивил, переведя в запас Леандро Троссарда и Нила Мопе, вместо которых с первых минут появились Стивен Альсате и Данни Уэлбек. Адам Лаллана уступил свое место в команде Тарику Лэмпти.



В стартовый состав "синих" вернулись Жоржиньо, Мейсон Маунт и Каллум Хадсон-Одои, заменив Матео Ковачича, Маланга Сарра и Кристиана Пулишича.



"Брайтон" создал голевой момент уже на третьей минуте, когда после хорошей комбинации Якуб Модер пробивал с линии штрафной — мимо!



Хозяева и дальше смотрелись интереснее, демонстрируя неплохую комбинационную игру. У "Челси" в атаке ничего не клеилось.



Тем не менее, именно гости открыли счет. На 28-й минуте Хаким Зийеш нанес коварный удар с дистанции в ближний угол ворот Робертаа Санчеса — 0:1.



И хотя "чайки" играли лучше, за весь первый тайм они ни разу не пробили в створ ворот Кепы Аррисабалаги.



С началом второго тайма "Брайтон" принялся остервенело давить, в результате чего "синие" были вынуждены сосредоточиться на обороне.



На 60-й минуте только Кепа выручил гостей, отразив удар Алексиса Макаллистера с рикошетом. Был назначен угловой, и после навеса от флажка Адам Уэбстер буквально вколотил мяч в ворота головой — 1:1.



Ответный гол сделал игру более открытой, потому что "Брайтон" не стал сбавлять обороны, а "Челси", недовольный ничейным результатом, принялся ходить вперед.



Реальный шанс вновь выйти вперед гости имели на 73-й минуте. Ромелу Лукаку обработал мяч после заброса верхом в штрафную, но Санчес отразил удар бельгийца с острого угла.



Ближе к концовке, в том числе благодаря тройной замене, "синие" прибрали инициативу, однако вырвать победу не смогли.



Большую часть матча "Брайтон" смотрелся лучше. На классе, опыте и везении "Челси" удалось открыть счет, однако "чайкам" удалось восстановить справедливость.



"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче