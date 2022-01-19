"Челси" в четвертом матче подряд теряет очки

Гол Адама Уэбстера "Челси" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до четырех матчей, сыграв на выезде с "Брайтоном" только вничью — 1:1.

Главный тренер "чаек" Грэм Поттер слегка удивил, переведя в запас Леандро Троссарда и Нила Мопе, вместо которых с первых минут появились Стивен Альсате и Данни Уэлбек. Адам Лаллана уступил свое место в команде Тарику Лэмпти.

В стартовый состав "синих" вернулись Жоржиньо, Мейсон Маунт и Каллум Хадсон-Одои, заменив Матео Ковачича, Маланга Сарра и Кристиана Пулишича.

"Брайтон" создал голевой момент уже на третьей минуте, когда после хорошей комбинации Якуб Модер пробивал с линии штрафной — мимо!

Хозяева и дальше смотрелись интереснее, демонстрируя неплохую комбинационную игру. У "Челси" в атаке ничего не клеилось.

Тем не менее, именно гости открыли счет. На 28-й минуте Хаким Зийеш нанес коварный удар с дистанции в ближний угол ворот Робертаа Санчеса — 0:1.

И хотя "чайки" играли лучше, за весь первый тайм они ни разу не пробили в створ ворот Кепы Аррисабалаги.

С началом второго тайма "Брайтон" принялся остервенело давить, в результате чего "синие" были вынуждены сосредоточиться на обороне.

На 60-й минуте только Кепа выручил гостей, отразив удар Алексиса Макаллистера с рикошетом. Был назначен угловой, и после навеса от флажка Адам Уэбстер буквально вколотил мяч в ворота головой — 1:1.

Ответный гол сделал игру более открытой, потому что "Брайтон" не стал сбавлять обороны, а "Челси", недовольный ничейным результатом, принялся ходить вперед.

Реальный шанс вновь выйти вперед гости имели на 73-й минуте. Ромелу Лукаку обработал мяч после заброса верхом в штрафную, но Санчес отразил удар бельгийца с острого угла.

Ближе к концовке, в том числе благодаря тройной замене, "синие" прибрали инициативу, однако вырвать победу не смогли.

Большую часть матча "Брайтон" смотрелся лучше. На классе, опыте и везении "Челси" удалось открыть счет, однако "чайкам" удалось восстановить справедливость.

"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2022 00:55

Количество просмотров Просмотров: 423

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 19.01.2022 01:07 # zaeba1l
    Троечники остались на своем месте.

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  2. jirrort 19.01.2022 01:05 # jirrort
    ИМПЕРАТОРЫ ,кого предпочитаете в финале Кубка Карабаха,гг или колбасу?Мне вот чуйка подсказывает,что лучше будет,если таракан будет нашим соперником в финале.Он любит проигрывать решающие матчи.

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  3. liverfun 19.01.2022 01:03 # liverfun
    вот поттеру бы напа хорошего, эти мопе и уэлбеки просто смех, больше вреда, чем пользы. уверен, если б у брайтона был бюджет побольше и взяли более опытных и качественных игроков, то за 4ку бы изи боролись. смотрятся лучше того же аснла, которому авансы нихуевые отвешивают и считают главным претендентом на место в лч, о тратах и говорить не стоит.
    а так чайки очень интересная и самобытная команда, хорошо бы владельцу сохранить такого топ тренера и поддержать его трансферами

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  4. sausage 19.01.2022 01:03 # sausage
    Пенсы красавцы! По потерянным и так на грани вылета из 4-ки, так они решили ещё на будущее задел сделать и 2 очка проебать.

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  5. chelsiukpro 19.01.2022 01:02 # chelsiukpro
    Уверен попадись Брайтон к Апрелю то разьебали бы их! Но нет как раз эта напористая команда в тяжёлый график попалась! Пора ковидом заразится парням чтоб 10-12 дней отбохнули собрались силами! Как ещё Алонсо выдерживает почти ааждую игру играть....

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  6. chebrec 19.01.2022 01:00 # chebrec
    Очки нннадо?

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  7. thegodfather 19.01.2022 01:00 # thegodfather
    Плохо. Но терпимо. На апл забили уже.

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  8. redwhitegun 19.01.2022 01:00 # redwhitegun
    Если бы вместо Мопе играла моя бабуля, Челси был бы разгромлен.

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  9. brown-ale 19.01.2022 01:00 # brown-ale
    Тухель за год вернулся к тому, с чего начинал.

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  10. jirrort 19.01.2022 01:00 # jirrort
    Ипать , там нашего курильщика отхерачили сегодня :(

    https://youtu.be/OxYi4Z9FyrI

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  11. hunter022 19.01.2022 00:59 # hunter022
    Помойка лига конференций ждёт тебя.

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  12. chelsea-69 19.01.2022 00:59 # chelsea-69
    Бегемот опасен когда голодный и злой, а не когда он чемодан

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  13. jirrort 19.01.2022 00:58 # jirrort
    Нужна петиция по остановке сезона.

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  14. wilegend 19.01.2022 00:58 # wilegend
    это брайтон хорош или щолсе говнецо?

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  15. bezviz 19.01.2022 00:58 # bezviz
    тухлый аут, за год он никак не раскрыл вернера, хаверца, одои, пулишича и зиеша, не знает что делать с лукаку, ни один игрок при нес не стал лучше, просто в защите чуть надежней стали а голы как не умели забивать так и не умеем, это не дело, это проеб золотого времени, с таким составом нужно забирать все трофеи каждый сезон а не с0сать брайтонам...

    хз даже кого назначить, может быть гасперини из аталанты забрать...

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