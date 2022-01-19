"Эвертон" проявляет интерес к Моуриньо

"Эвертон" действительно задумывается о приглашении главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо.

В данный момент "Эвертон" находится в поисках замены для Рафаэля Бенитеса, уволенного в минувшее воскресенье после всего одной победы в 13 последних матчах Премьер-Лиги.



По информации Sky Sports, "ириски" пока не обращались к "Роме", однако владелец мерсисайдского клуба Фархад Мошири всерьез размышляет о том, чтобы предложить вакантный пост Моуриньо.



Ранее Моуриньо поработал в Премьер-Лиге с "Челси" (дважды), "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом", а "Рому" тренирует с этого сезона. Сообщается, что в данный момент Жозе счастлив в Италии.



Мошири также заинтересован в бывшем наставнике "Порту" и "Фенербахче" Виторе Перейре, которого "Эвертон" рассматривал еще до назначения Карло Анчелотти.