"Эвертон" проявляет интерес к Моуриньо
"Эвертон" действительно задумывается о приглашении главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо.
В данный момент "Эвертон" находится в поисках замены для Рафаэля Бенитеса, уволенного в минувшее воскресенье после всего одной победы в 13 последних матчах Премьер-Лиги.
По информации Sky Sports, "ириски" пока не обращались к "Роме", однако владелец мерсисайдского клуба Фархад Мошири всерьез размышляет о том, чтобы предложить вакантный пост Моуриньо.
Ранее Моуриньо поработал в Премьер-Лиге с "Челси" (дважды), "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом", а "Рому" тренирует с этого сезона. Сообщается, что в данный момент Жозе счастлив в Италии.
Мошири также заинтересован в бывшем наставнике "Порту" и "Фенербахче" Виторе Перейре, которого "Эвертон" рассматривал еще до назначения Карло Анчелотти.
19.01.2022 00:05
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Последние комментарии:
Круто журналистика поднялась. Уже даже знают, о чём размышляют владельцы клубов.
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Жози так и до Зенита скатится
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Что-то уже совсем зашкварно интересоваться тренерами других клубов. Скоро как игроков в трансферные окна будут продавать.
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Деменция
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