"Эвертон" проявляет интерес к Моуриньо

Жозе Моуриньо "Эвертон" действительно задумывается о приглашении главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо.

В данный момент "Эвертон" находится в поисках замены для Рафаэля Бенитеса, уволенного в минувшее воскресенье после всего одной победы в 13 последних матчах Премьер-Лиги.

По информации Sky Sports, "ириски" пока не обращались к "Роме", однако владелец мерсисайдского клуба Фархад Мошири всерьез размышляет о том, чтобы предложить вакантный пост Моуриньо.

Ранее Моуриньо поработал в Премьер-Лиге с "Челси" (дважды), "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом", а "Рому" тренирует с этого сезона. Сообщается, что в данный момент Жозе счастлив в Италии.

Мошири также заинтересован в бывшем наставнике "Порту" и "Фенербахче" Виторе Перейре, которого "Эвертон" рассматривал еще до назначения Карло Анчелотти.


Метки Моуриньо, Рома, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2022 00:05

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Последние комментарии:




  1. sausage 19.01.2022 00:59 # sausage
    Круто журналистика поднялась. Уже даже знают, о чём размышляют владельцы клубов.

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  2. chelsea-69 19.01.2022 00:58 # chelsea-69
    Жози так и до Зенита скатится

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  3. ganinilyha 19.01.2022 00:34 # ganinilyha
    Что-то уже совсем зашкварно интересоваться тренерами других клубов. Скоро как игроков в трансферные окна будут продавать.

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  4. cuckoldsessions 19.01.2022 00:12 # cuckoldsessions
    Деменция

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