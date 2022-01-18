Харви Эллиотт приступил к тренировкам с "Ливерпулем"
Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт приступил к полноценным тренировкам.
18-летний Эллиотт очень ярко начал этот сезон, но в матче против "Лидса" в сентябре получил вывих и перелом своей левой лодыжки, что потребовало операции.
"Ливерпуль" никогда не называл сроков восстановления Эллиотта, лишь сообщив, что рассчитывает на возвращение Харви в этом сезоне.
Однако восстановление Элллиотта, учитывая характер повреждения, определенно получилось очень стремительным, и во вторник, сообщает BBC, 18-летний англичанин уже занимался в общей группе.
Естественно, Эллиотту могут потребоваться недели для набора формы, однако февраль выглядит реалистичным сроком по возвращению Харви на футбольное поле.
18.01.2022 23:00
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до травмы мало что из себя представлял этот игрок, а после неё он и подавно ничего стоящего не будет способен показать, я уверен. так что можно спокойно утилизировать этот скузнявый биомусор
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