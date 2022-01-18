Харви Эллиотт приступил к тренировкам с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт приступил к полноценным тренировкам.

18-летний Эллиотт очень ярко начал этот сезон, но в матче против "Лидса" в сентябре получил вывих и перелом своей левой лодыжки, что потребовало операции.



"Ливерпуль" никогда не называл сроков восстановления Эллиотта, лишь сообщив, что рассчитывает на возвращение Харви в этом сезоне.



Однако восстановление Элллиотта, учитывая характер повреждения, определенно получилось очень стремительным, и во вторник, сообщает BBC, 18-летний англичанин уже занимался в общей группе.



Естественно, Эллиотту могут потребоваться недели для набора формы, однако февраль выглядит реалистичным сроком по возвращению Харви на футбольное поле.