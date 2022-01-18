Диего Карлос подал прошение о трансфере и рвется в "Ньюкасл"

Защитник "Севильи" Диего Карлос сообщил своему клубу о желании перейти в "Ньюкасл" в этом месяце.

Ранее в январе "Ньюкасл" сделал предложение о покупке Карлоса. Вслед за этим, сообщает Sky Sports, Диего в письменном виде обратился к президенту "Севильи" с прошением о трансфере.



"Севилья" открыта к продаже Карлоса по правильной цене, однако "сороки" не хотят переплачивать. Возможно, поступок 28-летнего бразильца поможет двум клубам достичь компромисса.



Вообще, "Ньюкасл" надеется подписать сразу двух центральных защитников в этом месяце, но переход Бенуа Бадиашиле маловероятен — "Монако" оценил 20-летнего француза в 50 миллионов фунтов, вдобавок на днях игрок получил травму.