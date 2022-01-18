Диего Карлос подал прошение о трансфере и рвется в "Ньюкасл"

Диего Карлос Защитник "Севильи" Диего Карлос сообщил своему клубу о желании перейти в "Ньюкасл" в этом месяце.

Ранее в январе "Ньюкасл" сделал предложение о покупке Карлоса. Вслед за этим, сообщает Sky Sports, Диего в письменном виде обратился к президенту "Севильи" с прошением о трансфере.

"Севилья" открыта к продаже Карлоса по правильной цене, однако "сороки" не хотят переплачивать. Возможно, поступок 28-летнего бразильца поможет двум клубам достичь компромисса.

Вообще, "Ньюкасл" надеется подписать сразу двух центральных защитников в этом месяце, но переход Бенуа Бадиашиле маловероятен — "Монако" оценил 20-летнего француза в 50 миллионов фунтов, вдобавок на днях игрок получил травму.


Метки Карлос, Ньюкасл, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 18.01.2022 22:49 # superglor
    О, деньжат захотел продажный.

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  2. sheef 18.01.2022 22:39 # sheef
    Идиот

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  3. mancityman 18.01.2022 22:31 # mancityman
    Первый пошёл

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